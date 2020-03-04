Минсоцдел предлагает выплачивать компенсацию и при увольнении по собственному желанию

На сегодняшний день при увольнении по собственному желанию, никаких страховых возмещений по безработице не предусматривается, однако Министерство социальных дел, профсоюзы, работодатели и Касса страхования от безработицы намерены это изменить и выплачивать пособие в том числе при добровольном уходе со службы.

Если при увольнении возмещение выплачивается сразу, то в случае добровольного завершения договора Министерство социальных дел предлагает начинать выплаты с 90-го дня, однако еще предстоит подробно изучить, через какое время после завершения трудового договора все-таки правильнее начинать выплаты.

Как объясняют специалисты, такой период времени обусловлен тем, человек может целенаправленно уволиться, зная, что в ближайшее время заступит на новую должность - то есть эти два или три месяца послужат неким доказательством, что он действительно безработный.