Минсоцдел предлагает выплачивать компенсацию и при увольнении по собственному желанию

Министерство социальных дел предлагает изменить условия получения пособия по безработице, в том числе внедрить выплаты страхового возмещения даже при увольнении по собственному желанию, однако еще есть нерешенные вопросы, сообщает Rus.ERR.
На сегодняшний день при увольнении по собственному желанию, никаких страховых возмещений по безработице не предусматривается, однако Министерство социальных дел, профсоюзы, работодатели и Касса страхования от безработицы намерены это изменить и выплачивать пособие в том числе при добровольном уходе со службы.
Если при увольнении возмещение выплачивается сразу, то в случае добровольного завершения договора Министерство социальных дел предлагает начинать выплаты с 90-го дня, однако еще предстоит подробно изучить, через какое время после завершения трудового договора все-таки правильнее начинать выплаты.
Как объясняют специалисты, такой период времени обусловлен тем, человек может целенаправленно уволиться, зная, что в ближайшее время заступит на новую должность - то есть эти два или три месяца послужат неким доказательством, что он действительно безработный.
Подобный законопроект уже обсуждали в 2008 году, однако тогда его реализации помешал мировой экономический кризис, а новый законопроект будет готов к концу этого года, а соответствующие поправки в законодательстве вступят в cилу не ранее 2022 года.