Эксперты признали семь из девяти подписей Родченкова поддельными

"Насколько мы понимаем, помимо текста, который был предоставлен нам, была страница, на которой имеется нотариальное заверение подписи Родченкова. Панели будет необходимо рассмотреть полный документ. Мы же, посмотрев то, что было представлено, видим, что, во-первых, в этом документе признается, что господин Родченков не подписывал ни одного из тех аффидевитов, которые были представлены", — уточнил он.Следовательно, отметил юрист, все подозрения и экспертные заключения, которые были даны, были правильными.

"Кроме того, Родченков заявил о том, что он давал согласие на использование его электронных подписей, но такое заявление находится в прямом противоречии с тем, что сказали эксперты, потому что эксперты заявили о том, что электронная подпись была использована только на двух документах из девяти. То есть в отношении семи документов эксперты указали на то, что подписи Родченкова были сделаны иным лицом, которое просто пыталось копировать стиль Родченкова", — добавил Панич.

[Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев]

2 марта, 13:30

Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток

Ранее эксперты международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, сообщили, что подписи Григория Родченкова на некоторых документах под показаниями в деле биатлонисток могли быть вставлены туда из другого источника. Речь шла о представленных адвокатской фирмой Herbert Smith Freehills приложениях 43 и R-64 — показаниях Родченкова от 12 ноября 2019 года и от 22 февраля 2020-го. Как уточнили в Group-IB, у изображений с подписью одинаковый размер, формат и хеш-сумма (уникальный идентификатор файла), они могли быть скопированы и извлечены из файлов.

О поддельных подписях Родченкова заявил накануне в Спортивном арбитражном суде Алексей Панич. Суд потребовал от Международного олимпийского комитета объяснений.