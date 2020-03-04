Луйк и Эспер заявили об угрозе для НАТО со стороны России

"Все, что происходит в международной жизни, касается Эстонии. Там сейчас очень напряженная ситуация, и не только с точки зрения военной деятельности, но и в связи с беженцами. Это стало серьезным вопросом и в Европейском союзе, поэтому нет сомнений, что этот конфликт будет иметь последствия и для нас", - рассказал Луйк в интервью корреспонденту ERR в США.