Луйк и Эспер заявили об угрозе для НАТО со стороны России

Россия по-прежнему является главной угрозой для НАТО. К такому общему мнению пришли министры обороны Эстонии и США Юри Луйк и Марк Эспер, пишет Rus.ERR.
На встрече, прошедшей в Вашингтоне, стороны также подчеркнули важность предстоящих крупных военных учений Defender Europe 2020 ("Защитник Европы 2020") под руководством США.
В числе прочего Луйк и Эспер обсудили безопасность Балтийского региона, киберсотрудничество и ситуацию в Афганистане.
"Все, что происходит в международной жизни, касается Эстонии. Там сейчас очень напряженная ситуация, и не только с точки зрения военной деятельности, но и в связи с беженцами. Это стало серьезным вопросом и в Европейском союзе, поэтому нет сомнений, что этот конфликт будет иметь последствия и для нас", - рассказал Луйк в интервью корреспонденту ERR в США.