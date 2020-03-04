Молодых российских фигуристок назвали неоригинальными и одинаковыми

Шведский фигурист Александр Майоров поделился мнением о катании Александры Трусовой, Анны Щербаковой и Алены Косторной.
«Я смотрел на чемпионате Европы выступление русских девочек. Они же первые три места заняли? Да, по прыжкам они бы с мальчиками смогли уже соревноваться без проблем. Но я посмотрел три программы и... Даже не помнил, кто чего катал. Вся музыка одинаковая, ну и стиль почти тот же самый. Не очень оригинально.
Прыжки и вращения – мировой уровень, нет вопросов. Но катание очень похожим было у всех трех. Очень хорошо катаются, но очень похоже. Мечтаю, что на следующий сезон они выберут абсолютно разную музыку», – сказал Майоров.