Евгений Малкин стал героем дня в НХЛ

Героем дня стал Евгений Малкин, который в матче "Питтсбурга" и "Оттавы" (7:3) пять раз ассистировал партнерам. Малкин в этом сезоне неоднократно пропускал матчи из-за травм, но в 51 проведенной игре россиянин набрал 69 (21+48) очков. Партнер Малкин, Сидни Кросби, отметился одним ассистом и стал пятым игроком в истории НХЛ, отдавшим 800 голевых передач. Кросби потребовалось для этого 960 игр.

Артемий Панарин прервал свою результативную серию в матче "Рейнджерс" против "Сент-Луиса" (1:3). "Блюзмены" одержали восьмую победу подряд и эта серия - лучшая в Лиге на данный момент. У "Синих рубашек" результативным пасом отметился Павел Бучневич.

Передача Александра Радулова помогла "Далласу" сравнять счет в матче с "Эдмонтоном" и перевести игру в овертайм. Однако в дополнительное время "Ойлерс" усилиями Алекса Чейссона сумели склонить чашу весов в свою пользу - 2:1.

Результаты остальных встреч:

Айлендерс – Монреаль – 2:6 (0:3, 0:1, 2:2)

Тампа-Бэй – Бостон – 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Миннесота – Нэшвилл – 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Виннипег – Баффало – 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)