Миграционный кризис в Греции: Хельме надеется, что Эстония не станет принимать беженцев

"Я сегодня понимаю так, что в общем-то возможности принимать беженцев у Европы нет, но есть возможность помочь Греции и Турции финансово и материально. Думаю, что на встрече будет превалировать подход, что мы будем оказывать гуманитарную помощь, но не станем принимать сотнями, тысячами беженцев", - сказал Март Хельме в интервью ERR.