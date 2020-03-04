Миграционный кризис в Греции: Хельме надеется, что Эстония не станет принимать беженцев

Министры внутренних дел стран ЕС на встрече в Брюсселе в среду обсудят возможные варианты оказания помощи Греции, переживающей очередной миграционный кризис. Глава МВД Эстонии Март Хельме полагает, что ни Европе, ни нашей стране беженцев принимать не придется, пишет Rus.ERR.
"Я сегодня понимаю так, что в общем-то возможности принимать беженцев у Европы нет, но есть возможность помочь Греции и Турции финансово и материально. Думаю, что на встрече будет превалировать подход, что мы будем оказывать гуманитарную помощь, но не станем принимать сотнями, тысячами беженцев", - сказал Март Хельме в интервью ERR.
Евросоюз намерен выделить Греции 700 млн евро, а Эстония готова в случае необходимости направить в Грецию 20 сотрудников Департамента полиции и пограничной охраны и 2 пограничных катера, чтобы сдержать поток беженцев из Турции.
На прошлых выходных на греческой границе скопились тысячи мигрантов после того, как Турция заявила об открытии для них границы Европейского союза.