За последние два года из Таллиннского аэропорта выслали 1420 иностранцев

За последние два года 1420 граждан третьих стран, которым отказали во въезде в Эстонию через Таллиннский аэропорт, дожидались своей высылки в транзитной зоне главной воздушной гавани страны, пишет Rus.ERR.
Такую статистику Таллиннский аэропорт привел в своем ответе на обращение канцлера права Юлле Мадизе.
В 2018 году с границы Эстонии в Таллиннском аэропорту были высланы 537 человек, в 2018 - уже 883 иностранца.
По словам Мадизе, время ожидания отъезда в транзитной зоне принудительно высылаемых иностранцев, задержанных из-за недействительной визы или запрета на въезд в шенгенскую зону, может составлять несколько дней. Она считает, что в Таллиннском аэропорту им должны быть гарантированы достойные условия ночевки, возможность помыться и питание.
Председатель правления Таллиннского аэропорта Рийво Тувике в ответ на это сообщил, что многие из сделанных канцлером предложений уже находятся в разработке.