За последние два года из Таллиннского аэропорта выслали 1420 иностранцев

Такую статистику Таллиннский аэропорт привел в своем ответе на обращение канцлера права Юлле Мадизе.

В 2018 году с границы Эстонии в Таллиннском аэропорту были высланы 537 человек, в 2018 - уже 883 иностранца.

По словам Мадизе, время ожидания отъезда в транзитной зоне принудительно высылаемых иностранцев, задержанных из-за недействительной визы или запрета на въезд в шенгенскую зону, может составлять несколько дней. Она считает, что в Таллиннском аэропорту им должны быть гарантированы достойные условия ночевки, возможность помыться и питание.