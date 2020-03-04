Ср, 4.03.2020
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  • За последние два года из Таллиннского аэропорта выслали 1420 иностранцев

За последние два года из Таллиннского аэропорта выслали 1420 иностранцев

Таллиннский аэропорт

ФОТО: Kristian Kruuser

За последние два года 1420 граждан третьих стран, которым отказали во въезде в Эстонию через Таллиннский аэропорт, дожидались своей высылки в транзитной зоне главной воздушной гавани страны, пишет Rus.ERR.

Такую статистику Таллиннский аэропорт привел в своем ответе на обращение канцлера права Юлле Мадизе.

В 2018 году с границы Эстонии в Таллиннском аэропорту были высланы 537 человек, в 2018 - уже 883 иностранца.

По словам Мадизе, время ожидания отъезда в транзитной зоне принудительно высылаемых иностранцев, задержанных из-за недействительной визы или запрета на въезд в шенгенскую зону, может составлять несколько дней. Она считает, что в Таллиннском аэропорту им должны быть гарантированы достойные условия ночевки, возможность помыться и питание.

Председатель правления Таллиннского аэропорта Рийво Тувике в ответ на это сообщил, что многие из сделанных канцлером предложений уже находятся в разработке.

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