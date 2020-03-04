Фото ⟩ В Нарва-Йыэсуу ждет нового владельца поражающая роскошью вилла

Общая площадь виллы составляет 372,8 м². В здании 12 комнат, четыре из которых являются спальнями. Это поражающий роскошью трехэтажный дом был построен в 2007 году, пишет Kodustiil.

Вилла в Нарва-Йыэсуу. ФОТО: KV.EE

На первом этаже вилы находятся помещение для отдыха, сауна, ванная, спортивный зал, котельное помещение и гараж. На втором этаже — просторная прихожая, туалет, бытовое помещение, кухня, столовая и одна спальня. На третьем этаже — три спальни, большой кабинет и ванная.

Вилла в Нарва-Йыэсуу. ФОТО: KV.EE

Вилла расположена вблизи песчаного пляжа Нарва-Йыэсуу. Общая площадь этого объекта недвижимости составляет 1289 м², поэтому новому владельцу хватит пространства, чтобы расслабиться в саду.

Вилла в Нарва-Йыэсуу. ФОТО: KV.EE

За виллу в Нарва-Йыэсуу придется заплатить внушительную сумму — 1,2 миллиона евро.