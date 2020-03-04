В США на следующей неделе на наличие коронавируса проверят миллион человек

По словам Пенса, которого цитируют журналисты пула, комплекты для тестирования 1 млн человек будут разосланы в ближайшее время. А уже на следующей неделе планируется протестировать 1 млн человек.

Он отметил, что теперь "любой американец может быть протестирован" независимо от того, есть ли у него симптомы заболевания.

Пенс также напомнил, что покупать медицинские маски для защиты от коронавируса не стоит.

"Американскому народу нет необходимости покупать маски", - сказал вице-президент.