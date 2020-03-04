Сборной Эстонии поставлена задача выиграть группу Лиги наций

Соперниками сборной Эстонии стали команды Грузии, Армении и Македонии. Свой первый матч Эстония проведет дома с командой Грузии 5 сентября, а через три дня сыграет с командой Армении. В октябре Эстония сыграет на выезде с Арменией, а 11 октября примет дома македонцев. Завершит розыгрыш Лиги наций Эстония выездным турне в ноябре: 13 ноября Эстония сыграет в Скопье, а 16 ноября в Грузии.

По именам Эстония слабее, а на поле?

Все три соперника нашей команды стоят в рейтинге УЕФА выше нашей команды: Северная Македония - 68-я, Грузия 91-я, Армения 102-я. По словам главного тренера сборной Эстонии, Карела Воолайда, аутсайдером группы считается наша команда: "Я не знаю какой был бы это счастливый жребий, если бы все команды выли бы одинаковы по уровню. Думаю, что наши соперники считают себя сильнее нас. В нашем лице они видят поставщика очков, но с этим мы мириться не собираемся. Все команды начинают этот розыгрыш с чистого листа".

История противостояний команды Эстонии с соперниками по группе довольно разнобразна Самая грустная картина - в матчах с Македонией: четыре встречи и лишь одна ничья в 2007 году. Эстонцы традиционно играют плохо против команд, которые исповедуют комбинационный стиль футбола, а Северная Македония, пусть и является слабейшей из стран бывшей Югославии, но стиль команды Игора Ангеловски и набор исполнителей позволяют македонцам диктовать любому сопернику в нашей группе свои условия.

Игроки сборной Северной Македонии играют в сильных европейских чемпионатах, но у этой сборной, как кстати и у Грузии с Арменией, есть отрицательная черта - если футболисты будут не в настроении, то играть будут из рук вон плохо. Таковы традиции всех балканских и закавазских команд.

С Арменией у Эстонии положительный баланс встреч - из пяти поединков мы выиграли два, два сыграли вничью и один проиграли. Последняя победа, правда, была добыта в 2009 году, а последний раз соперники встречались в 2018 году и завершили матч безголевой ничьей. Состав сборной Армении, за исключением звезды футбола Генриха Мхитаряна, в основном представляет чемпионат Армении, который, как полагают специалисты, в последнее время стал заметно сильнее чемпионата Эстонии.

Со сборной Грузии Эстония последний раз встречалась также в 2018 году и потерпела поражение 0:2. Всего с Грузией Эстония играла шесть раз, одержав две победы и один раз сыграв вничью. Грузины, или как их еще называют - "закавказские бразильцы", всегда заявляют самые высокие амбиции. Однако на практике сборная Грузии при наличии неплохих мастеров, играет как бог на душу положит и может преподнести сюрприз, отобрав очки у гранда, а может проиграть совсем уж слабой сборной.

"Не считаю нужным пока просматривать соперников - отметил Воолайд - у каждо сборной есть свои звезды. Ясность по соперникам будет в июне, когда сборные проведут матчи в этом году. Тогда и будет у нас стратегия по соперникам".

Задача - победить

Президент Эстонского футбольного союза Айвар Похлак, в интервью официальному сайту ЭФС сказал, что жеребьевка Лиги наций принесла нашей команде два эмоцианальных аспекта: "Мы давно не играли против этих сборных, поэтому будет некоторая новизна. Второй аспект - Грузия и Македония выиграли свои группы на уровне, а Армения заняла второе место вслед за Северной Македонией. Эти сборные сейчас идут по восходящей".

Цель на три осенних месяца руководитель эстонского футбола поставил трудные, но, если быть честно невыполнимыми они не являются. Сборная Эстонии, пережившая ужасный отборочный цикл к чемпионату Европы-2020 года, где набрала только одно очко в восьми встречах, вполне может собрать боевой состав, даже без Рагнара Клавана. На первые роли сейчас в сборной будут выдвигаться Йоонас Тамм, перешедший в сильный украинский чемпионат и ставший, по крайней мере на сборах, основным игроком черниговской "Десны", а также Эрик Сорга, зимой подписавший контракт с клубом МЛС "Ди Си Юнайтед".