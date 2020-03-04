Госконтроль: у местного самоуправления должен быть явный экономический интерес к развитию предпринимательства

Анализ Государственного контроля показал, что заинтересованность местных самоуправлений в продвижении предпринимательства должна быть резко увеличена - если бы местные самоуправления получали прямые финансовые выгоды, это, в свою очередь, помогло бы сообществам понять, что таким образом улучшится местная инфраструктура и возникнут стабильные рабочие места в сельских районах.
Предприниматели, как правило, не ожидают финансовой поддержки от городов и волостей, а отдают приоритет инфраструктуре, пригодным для проезда дорогам, рациональному и основанному на аргументах общению при планировании и выдаче разрешений.
Опрос среди 159 предпринимателей, проведенный в сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Эстонии и Государственным контролем, показал, что пятая часть респондентов отказалась инвестировать из-за длительного процесса планирования. Также предпринимателям важно, чтобы с ними вместе думали, консультировались и привлекали бы их в формирование местной жизни и деловой среды. 88% респондентов считают, что города и волости должны прилагать больше усилий для развития предпринимательства.
«Предприниматели считают, что растет число случаев, когда местные власти по-прежнему сомневаются в планируемых инвестициях предпринимателя, одновременно пытаясь ответить на пожелания предпринимателя и в то же время избегая конфронтации с громкой местной заинтересованной группой или активистом», - отметил Тамбет Дрелл. Он добавил, что, по мнению предпринимателей и представителей местных самоуправлений, на поверхности скорее остаются эмоции, чем рациональные, объединяющие интересы сторон договоренности.
В бюджет городов и волостей не поступает значительных связанных с предпринимательством плат. У местных самоуправлений также нет возможности вводить такие местные налоги или устанавливать на основании закона уровни государственных налогов, взимаемых на их территории, в той степени, в которой они будут оказывать существенное влияние на решения предпринимателей. «Большинство налогов, которые влияют на предпринимательство - подоходный налог предприятия, налог с оборота и акцизы, а также подоходный налог на дивиденды - поступают в государственный бюджет, а не в бюджет городов и волостей», - рассказывает руководитель аудита Тамбет Дрелл. - Таким образом, единственный бонус, который местное самоуправление получает от развития предпринимательства, — это когда высокооплачиваемые рабочие места приносят в город или волость большие доходы по подоходному налогу с населения». Однако эти доходы могут не генерироваться, поскольку подоходный налог распределяется по месту жительства.
Анализ также показал, что возможности для развития предпринимательства зачастую не продуманы с точки зрения местного самоуправления. Отражение предпринимательства в документах развития местного самоуправления часто носит поверхностный характер, цели обобщенные и слабо поддерживается деятельностью. Если некоторые местные самоуправления хотят выполнять в рамках своих обязанностей только функцию обслуживания предприятия, то другие города и волости считают необходимым более широко думать о предпринимательской среде и делать все возможное для создания и развития бизнеса. «Предприниматели передали Госконтролю ощущение того, что отношение и вклад местного самоуправления часто зависит от того, какой глава местного самоуправления в конкретном городе или волости находится в данный момент у власти», - говорит руководитель аудита Государственного контроля Тамбет Дрелл.
Местные самоуправления также лишены возможности брать на себя большую ответственность из-за нехватки земли по регионам. Это особенно актуально для создания промышленных зон, которые до сих пор оказались одной из лучших мер для развития предпринимательства с более высокой добавленной стоимостью и созданием рабочих мест. Есть районы, где местные самоуправления не могут создавать промышленные объекты, потому что соответствующие земли находятся в руках государства, но решение о их будущем не принято.
Чтобы повысить ответственность местных самоуправлений за целенаправленное развитие предпринимательской среды, Государственный контроль дал ряд рекомендаций министру государственного управления. Государственный контроль считает, что государственная собственность на земельные участки, выделенные в качестве государственного резерва, должна развиваться быстрее, а затем должны быть созданы единые и понятные условия для городов и волостей для приобретения этой земли в интересах развития бизнеса. Госконтроль также порекомендовал, чтобы в будущем для обеспечения деятельности по продвижению бизнеса местные самоуправления финансово мотивировались, будь то путем перераспределения налоговых поступлений или расширения их права на введение местных налогов.
Общая информация:
Из примерно 75 000 компаний, работающих на начало 2019 года (с оборотом или работниками), 57% базировались в Таллине и 10% в Тарту. Наибольшее количество предприятий на 1000 жителей приходилось на волость Раэ (85), а наименьшее - на Кохтла-Ярве (17). В большинстве местных самоуправлений было 30-50 действующих компаний на 1000 жителей. Рабочие места также были расположены в соответствии с их реальным местоположением (данные из регистра занятости) в Таллинне и Тарту (55% и 11% соответственно). По сравнению с населением, в Пярну, Пайде и Раквере, а также в горнодобывающих волостях Ида-Вирумаа было относительно много рабочих мест. Как и предприятий, количество рабочих мест на 1000 жителей было самым высоким в волости Раэ (850).
Анализ «Роль местных самоуправлений в развитии предпринимательства. Как и каким образом местные самоуправления могут внести больший вклад в развитие предпринимательства?» проводился с весны по осень 2019 года.