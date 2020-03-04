Госконтроль: у местного самоуправления должен быть явный экономический интерес к развитию предпринимательства

Предприниматели, как правило, не ожидают финансовой поддержки от городов и волостей, а отдают приоритет инфраструктуре, пригодным для проезда дорогам, рациональному и основанному на аргументах общению при планировании и выдаче разрешений.

Опрос среди 159 предпринимателей, проведенный в сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Эстонии и Государственным контролем, показал, что пятая часть респондентов отказалась инвестировать из-за длительного процесса планирования. Также предпринимателям важно, чтобы с ними вместе думали, консультировались и привлекали бы их в формирование местной жизни и деловой среды. 88% респондентов считают, что города и волости должны прилагать больше усилий для развития предпринимательства.

«Предприниматели считают, что растет число случаев, когда местные власти по-прежнему сомневаются в планируемых инвестициях предпринимателя, одновременно пытаясь ответить на пожелания предпринимателя и в то же время избегая конфронтации с громкой местной заинтересованной группой или активистом», - отметил Тамбет Дрелл. Он добавил, что, по мнению предпринимателей и представителей местных самоуправлений, на поверхности скорее остаются эмоции, чем рациональные, объединяющие интересы сторон договоренности.

В бюджет городов и волостей не поступает значительных связанных с предпринимательством плат. У местных самоуправлений также нет возможности вводить такие местные налоги или устанавливать на основании закона уровни государственных налогов, взимаемых на их территории, в той степени, в которой они будут оказывать существенное влияние на решения предпринимателей. «Большинство налогов, которые влияют на предпринимательство - подоходный налог предприятия, налог с оборота и акцизы, а также подоходный налог на дивиденды - поступают в государственный бюджет, а не в бюджет городов и волостей», - рассказывает руководитель аудита Тамбет Дрелл. - Таким образом, единственный бонус, который местное самоуправление получает от развития предпринимательства, — это когда высокооплачиваемые рабочие места приносят в город или волость большие доходы по подоходному налогу с населения». Однако эти доходы могут не генерироваться, поскольку подоходный налог распределяется по месту жительства.

Анализ также показал, что возможности для развития предпринимательства зачастую не продуманы с точки зрения местного самоуправления. Отражение предпринимательства в документах развития местного самоуправления часто носит поверхностный характер, цели обобщенные и слабо поддерживается деятельностью. Если некоторые местные самоуправления хотят выполнять в рамках своих обязанностей только функцию обслуживания предприятия, то другие города и волости считают необходимым более широко думать о предпринимательской среде и делать все возможное для создания и развития бизнеса. «Предприниматели передали Госконтролю ощущение того, что отношение и вклад местного самоуправления часто зависит от того, какой глава местного самоуправления в конкретном городе или волости находится в данный момент у власти», - говорит руководитель аудита Государственного контроля Тамбет Дрелл.