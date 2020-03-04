Наркодельцы под прицелом полиции
По словам руководителя криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмета Тамбре, полиции известны тысячи наркодилеров. На вершину списка преследуемых попадают самые активные продавцы и дилеры опаснейших веществ, которые продают запрещенные вещества несовершеннолетним, пишет Postimees.
Ласнамяэ, улица Кярбери, утро 19 февраля. Команда уличной группы Пыхьяской префектуры затаилась между многоэтажными домами, готовясь к задержанию посредника в торговле наркотиками. И хотя полицейские знают тысячи дилеров, этот, с улицы Кярбери, занимает первую строчку в списке подозреваемых.
Когда 25-летнего мужчину начинают задерживать, он таранит своим «Опелем» преградивший ему дорогу полицейский автомобиль, раскрашенный в гражданские цвета. После этого он сбивает двух сотрудников полиции: 24-летнему стражу порядку он едет по ногам, причиняя серьезнейшие травмы, 30-летнему он калечит стопу. К счастью, жизням обоих ничто не угрожает, скорая помощь доставляет их в больницу.
Преступнику удается сбежать с места происшествия, но через полтора часа он сам приходит в отделение полиции и сдается. Он до сих пор находится за решеткой и ждет суда.
Ясно, что для охотящейся на наркодилеров уличной группы Департамента полиции и погранохраны это был плохой день, а получившим травмы полицейским придется отчитаться перед руководством. Выясняется, могли ли отправившиеся на охоту за очередным наркодельцом полицейские неправильно оценить обстановку: речь шла об обычном задержании, подобных в прошлом году в столице было 60.
Эти 60, по словам руководителя криминального бюро Урме Тамбре, лишь малая часть длинного списка: «Нам их известны тысячи».
Имена составляют своеобразный табель о рангах: на верхушку списка попадают самые активные продавцы и дилеры опаснейших наркотиков, которые продают запрещенные вещества несовершеннолетним.
«Таким образом, если какой-то дилер, продающий сейчас наркотики только совершеннолетним, в какой-то момент начнет передавать вещества детям, он тут же поднимется в списке на более высокую позицию», - сказал Тамбре.
Сжирающий изнутри наркотик
Раньше полицейские обращали повышенное внимание на фентанил, в прошлом году главным образом задерживали продавцов конопли. «Кроме того, наше внимание сосредоточено на веществе, которое в народе больше известно как „соль для ванной“ или „уфо“», - сказал Тамбре. Это совершенно новое наркотическое вещество на эстонском наркорынке - alfa-pvp, которое сжирает человека изнутри и вызывает паранойю.
Полицейские руководители говорят, что первую информацию о дилерах полиция обычно получает от простых людей. Им сообщают о наркоманах, дилерах, а также праздниках, на которых можно найти запрещенные вещества. Нередко и то, что на телефон доверия полиции звонят с какого-нибудь дня рождения и сообщают об употреблении запрещенных веществ.
Типичный дилер
Профиль среднего дилера, задержанного в Таллинне в 2019 году:
- мужчина;
- возраст чуть за 20 лет;
- продает как коноплю и порошки, так и таблетки;
- имеет эстонское имя;
- продает и несовершеннолетним.
«Сообщали даже о людях в наркотическом опьянении, находившихся на свадьбе», - рассказал Тамбре. Он объяснил, что сбор доказательств на действующего дилера требует времени, а потому их нельзя задерживать по первому же поступившему сообщению. Упомянувший в конце 2019 года в Twitter о списке «ждущих задержания людей» Тамбре уверен в своих словах, даже более чем: «Все активные торговцы рано или поздно будут задержаны». По его словам, дилеры ошибаются, когда считают, что полиция не знает о их деятельности. Они еще не задержаны потому, что полиция не успевает вмешиваться повсюду, а «наказание не является само по себе целью».
Времена, когда торговлей наркотиками занимались лишь ведущие сомнительный образ жизни и сидящие на игле уголовники, прошли. Среди задержанных в прошлом году дилеров были, прежде всего, имеющие эстонские имена подростки, по чьей деятельности в соцсетях трудно предположить, что речь идет о наркодилерах. Некоторые задержанные были молодыми людьми из Виймси, занимающиеся спортом, один, например, оказался известным среди несовершеннолетних «ютубером».
По словам сотрудников полиции, молодежь занимается наркоторговлей, прежде всего, ради высокого социального статуса. Люди постарше, сами оказавшиеся в ловушке наркотических веществ, чаще всего занимаются этим ради денег.
По словам начальника попавшего утром 19 февраля в Ласнамяэ под машину полицейского, ведущего следователя группы по борьбе с наркопреступлениями криминального бюро Пыхьяской префектуры Марго Кивила, рабочий список сыщиков постоянно меняется: «Некоторые из них нашли свой ужасный конец от передозировки, другие попались полиции за другие преступления. Но нам приятно и если какой-то дилер прекращает торговать. Даже если причиной становится отсутствие доступа к веществам, поскольку задержали снабжавшего его приятеля».
Он признал, что иногда задержание дилера требует очень много времени. Чтобы замести следы, дилеры хранят вещества во всевозможных тайниках. Часто они находятся на природе, в кустарниках, в лесах, под камнями: «Это совершенно обычно, когда об обнаружении наркотиков нам сообщают грибники или военные».
Тайники на кладбище
В домах в качестве тайников используют карнизы, духовки, потолочные перекрытия или баночкиа для пряностей. Но вещества хранят и во рту, и других полостях тела. Их прячут в трусах, в одежде, под корпусом телефона, в сигаретах, батарейках, маркерах или карманных фонариках. Святыми не являются даже кладбища и чужие могилы.
«Мы не думаем, что сможем захватить весь наркорынок, но есть цель как можно сильнее осложнить дотупность наркотиков для первичного потребителя», - сказал руководитель уличной группы Кивила.
Карбериского подозреваемого пытались поймать между жилыми домами. По словам Кивила, густонаселенные районы являются выгодной территорией для наркобизнеса, поскольку часто люди не знакомы со своими соседями: «Там неизбежно много дилеров, которые ищут именно такие районы, дома или подъезды, за которыми жители не сильно ухаживают».
Например, в прошлом году житель одного ласнамяэского дома сообщил в полицию, что постоянно чувствует на лестничной клетке запах конопли. В ходе проверки в той квартире обнаружили почти 200 растений конопли, причем, хозяин квартиры ранее никаких наказаний не имел.