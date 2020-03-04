Наркодельцы под прицелом полиции

Ласнамяэ, улица Кярбери, утро 19 февраля. Команда уличной группы Пыхьяской префектуры затаилась между многоэтажными домами, готовясь к задержанию посредника в торговле наркотиками. И хотя полицейские знают тысячи дилеров, этот, с улицы Кярбери, занимает первую строчку в списке подозреваемых.

Когда 25-летнего мужчину начинают задерживать, он таранит своим «Опелем» преградивший ему дорогу полицейский автомобиль, раскрашенный в гражданские цвета. После этого он сбивает двух сотрудников полиции: 24-летнему стражу порядку он едет по ногам, причиняя серьезнейшие травмы, 30-летнему он калечит стопу. К счастью, жизням обоих ничто не угрожает, скорая помощь доставляет их в больницу.

Преступнику удается сбежать с места происшествия, но через полтора часа он сам приходит в отделение полиции и сдается. Он до сих пор находится за решеткой и ждет суда.

Ясно, что для охотящейся на наркодилеров уличной группы Департамента полиции и погранохраны это был плохой день, а получившим травмы полицейским придется отчитаться перед руководством. Выясняется, могли ли отправившиеся на охоту за очередным наркодельцом полицейские неправильно оценить обстановку: речь шла об обычном задержании, подобных в прошлом году в столице было 60.

Эти 60, по словам руководителя криминального бюро Урме Тамбре, лишь малая часть длинного списка: «Нам их известны тысячи».

Имена составляют своеобразный табель о рангах: на верхушку списка попадают самые активные продавцы и дилеры опаснейших наркотиков, которые продают запрещенные вещества несовершеннолетним.

«Таким образом, если какой-то дилер, продающий сейчас наркотики только совершеннолетним, в какой-то момент начнет передавать вещества детям, он тут же поднимется в списке на более высокую позицию», - сказал Тамбре.

Сжирающий изнутри наркотик

Раньше полицейские обращали повышенное внимание на фентанил, в прошлом году главным образом задерживали продавцов конопли. «Кроме того, наше внимание сосредоточено на веществе, которое в народе больше известно как „соль для ванной“ или „уфо“», - сказал Тамбре. Это совершенно новое наркотическое вещество на эстонском наркорынке - alfa-pvp, которое сжирает человека изнутри и вызывает паранойю.

Полицейские руководители говорят, что первую информацию о дилерах полиция обычно получает от простых людей. Им сообщают о наркоманах, дилерах, а также праздниках, на которых можно найти запрещенные вещества. Нередко и то, что на телефон доверия полиции звонят с какого-нибудь дня рождения и сообщают об употреблении запрещенных веществ.

Типичный дилер Профиль среднего дилера, задержанного в Таллинне в 2019 году: мужчина;

возраст чуть за 20 лет;

продает как коноплю и порошки, так и таблетки;

имеет эстонское имя;

продает и несовершеннолетним.