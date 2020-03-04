Ср, 4.03.2020
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Коронавирус заставляет проводить главные европейские футбольные встречи без зрителей

Болельщики "Ювентуса" в защитных масках

ФОТО: FRANCK FIFE/AFP

Набирающий в Европе силу коронавирус заставлает переносить или же совсем отменять спортивные мероприятия. Как передает Sports.ru, в Испании футбольные баталии могут пройти без присутствия болельщиков, в Италии же, где на севере страны бушует эпидемия, матчи отменяются.

Ответный матч 1/2 финала Кубка Италии «Ювентус» – «Милан» перенесен на неопределенный срок в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает официальный сайт Серии А.Такое решение принято по распоряжению префектуры Турина.Игра должна была пройти 4 марта.

«Ювентус» уважает любое решение, принятое властями. Здравоохранение также является приоритетом для общества», – заявил ранее директор туринцев по связям с общественностью Клаудио Альбанезе.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Валенсия» – «Аталанта» и игра 1/8 Лиги Европы «Хетафе» – «Интер» пройдут без зрителей из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщил министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья Рока.

«Без зрителей пройдут баскетбольные матчи «Валенсия» – «Олимпия Милан» 5 марта, «Жирона» – «Венеция» 19 марта, а также встречи «Валенсии» и «Аталанты» 10 марта, «Хетафе» и «Интера» 19 марта.

Эти четыре матча, а также любые другие, которые соответствуют данной категории, будут проходить без зрителей. Это согласованная мера, которую предписали органы здравоохранения других стран, включая север Италии.

Все спортивные мероприятия, в которых участвуют команды из зон, представляющих риск, будут проводиться за закрытыми дверями», – сказал Илья Рока.

Также ранее было рекомендовано провести при пустых трибунах матчи «Барселона» – «Наполи» и «Севилья» – «Рома».

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