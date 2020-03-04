Коронавирус заставляет проводить главные европейские футбольные встречи без зрителей

Ответный матч 1/2 финала Кубка Италии «Ювентус» – «Милан» перенесен на неопределенный срок в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает официальный сайт Серии А.Такое решение принято по распоряжению префектуры Турина.Игра должна была пройти 4 марта.

«Ювентус» уважает любое решение, принятое властями. Здравоохранение также является приоритетом для общества», – заявил ранее директор туринцев по связям с общественностью Клаудио Альбанезе.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Валенсия» – «Аталанта» и игра 1/8 Лиги Европы «Хетафе» – «Интер» пройдут без зрителей из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщил министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья Рока.