В «дыму Победы»

Украденный «Бессмертный полк»

Акцию «Бессмертный полк» в 2012 году организовали томские журналисты (томская компания «ТВ2»). Она тогда еще не была казенной, в ней шли только те, кто этого хотел. В 2014 году, под 70-летие победы, Кремль приватизировал, сделал массовой эту акцию и установил некий знак равенства между участием в акции и поддержкой власти: «ты идешь с «Бессмертным полком», ты поддерживаешь власть».

В любом случае российская поминальная традиция, даже атеистическая, не предусматривает, чтобы мертвых поминали с портретами на палках (мертвых поминают на кладбище). Эта акция, поскольку насажена сверху, конечно, со сменой режима умрет.

«Салюты освобождения»

В 2019 году российские федеральные каналы вывесили графики «салютов освобождения» с апреля 2019 года по май 2020-го в честь освобождения Советской армией 120 миллионов человек на территории 16 независимых государств (включая независимых сейчас). Таким образом этими салютами как бы утверждается некая имперская память и надежда, что когда-нибудь бывшие члены империи могут вернуться в родную гавань.

Мифологизация истории как стратегия

В Кремле уверены, что граждане должны видеть во Второй мировой войне голую геополитику: историю о том, как СССР расправился со своим коварным западным врагом.

12 томов о ВОВ

В 2015 году Министерство обороны РФ завершило издание 12-томного энциклопедического труда «Великая Отечественная война 1941–1945 годов». Над созданием фолиантов работали почти полсотни членов главной редакционной комиссии, многочисленная экспертная группа, 12 редакционных комиссий и 12 авторских коллективов – по числу томов. У этих коллективов, в свою очередь, были десятки помощников по научно-организационной и научно-контрольной работе. В результате титанической на первый взгляд работы получился поверхностный обзор давно известных событий и фактов. Поэтому новых открытий в 12-томнике читатель не найдет.

Архивы о Великой Отечественной войне

18 января этого года на встрече с ветеранами и представителями патриотической общественности Владимир Путин говорил о создании «центра архивных документов, кино- и фотоматериалов, чтобы заткнуть рот тем, кто пытается переиначить историю». О каких архивах говорил Путин?

По данным Марка Солонина, наиболее интересные части военных архивов закрыты. Остаются нерассекреченными как раз самые важные – стратегическое планирование, непосредственные переговоры с фронтами, какие-то сводные вещи. В год 75-й годовщины Победы еще полностью не рассекречены документы МО за 1939-1943 годы. Документы Политбюро, ГКО, личные архивы Сталина, Молотова, Хрущева, Брежнева абсолютно недоступны. А что открыто? Например, в «особой папке» за август 1939 года — нет фамилии Риббентропа ни в одном падеже. Но есть протокол от 19 августа, где Политбюро решало два важнейших вопроса: о присвоении имени Надежды Крупской какому-то ПТУ и о предоставлении отсрочки от призыва рабочим, рывшим канал в Средней Азии (это за четыре дня до прибытия Риббентропа и за 12 дней до начала мировой войны). В «папках» за июнь 1940 года есть решение Политбюро о повышении норм выдачи табака, спичек и папиросной бумаги для красноармейцев частей, выполняющих «особое задание» (видимо, для оккупантов трех стран Балтии).

Память о жертвах Холокоста

Международный форум памяти жертв Холокоста в 2020 году стал одним из плацдармов путинской войны против цивилизации Запада. Государство Израиль и всю Диаспору Путин пытается использовать для приватизации победы во Второй мировой войне. Объявить весь Запад виновным в развязывании войны. Возложить вину за Холокост на Европу и США. Представить себя лично главным хранителем памяти и главным спасителем и защитником еврейского народа, главным борцом с антисемитизмом, а любого, кто против, объявить фашистом и сторонником Гитлера.

Вместо заключения