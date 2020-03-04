В «дыму Победы»

Сегодня с уходом из жизни поколения фронтовиков и ветеранов, не понаслышке знающих, что такое война, мифология Победы в России приобретает с каждым годом все большее значение, пишет на портале communistcrimes.org Владимир Юшкин.
Сразу после войны официально День Победы отпраздновали только три раза, с 1945 по 1947 год, и потом он снова стал рабочим днем. Пришедший в 1964 году к власти Брежнев сделал ставку на мобилизующий миф не о будущем, а о прошлом. Культ погибших героев, которые проложили своими жизнями путь к победе, стал развиваться по нарастающей. В 1965 году к 20-й годовщине Победы были организованы первые официальные торжества. После этого военные Парады Победы проводились в юбилейные 1965, 1985 и 1990 годы.
В 1995 году был принят федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне», согласно которому Парады Победы стали проводить ежегодно 9 мая. С 2008 года на парадах присутствует тяжёлая военная техника. По данным военных источников, идея «погрохотать» пришла из администрации президента (для военных это лишняя морока).
Но почему Сталин отменил празднование Дня Победы после 1947 года? Возможно, он не вполне воспринимал Победу как свое личное торжество. На трибуне Мавзолея в 1945 году Сталин стоял несколько сбоку, уступив середину фронтовым генералам, а речь на параде зачитал Жуков.
Существуют две версии: 1) возможно, Сталин боялся народа-победителя (память о войне была не столько победоносной, сколько страшной; по всей стране скитались сотни тысяч брошенных государством инвалидов-ампутантов, в деревнях женщины оплакивали поголовно погибших мужчин); 2) возможно, Сталин чувствовал свою вину перед русским народом за многомиллионные жертвы. 24 мая 1945 года на приеме в Кремле в честь участников Парада Победы, произнося тост за русский народ и говоря об ошибках 1941-1942 годов, Сталин сказал: «Иной народ мог бы сказать правительству: вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое правительство». Тогда в Кремле, видимо, посчитали, что праздновать победу, добытую ценой многомиллионных жертв, - это кощунство и, скорее, день скорби.
Сегодня с уходом из жизни поколения фронтовиков и ветеранов, не понаслышке знающих, что такое война, мифология Победы приобретает с каждым годом все большее значение.
День тоски по реваншу
В СССР День Победы всегда был во второй шеренге, чуть позади 1 мая и 7 ноября с их мощными демонстрациями и парадами. Символика Великой Победы держалась несколько в тени главных идеологических символов Социализма и Революции. Нынешнее гордое одиночество Дня Победы связано с тем, что все советские символы – космос, передовой строй, вера в будущее – ушли. Победа осталась единственным моральным основанием для самооправдания и самоуважения.
Эволюция Праздника Победы содержит неколько смыслов.
Во-первых, День Победы превратился в повод для напоминания о военном триумфе сталинского СССР и подтверждения силового статуса нынешней России, наследницы советского государства-победителя. Демонстративно подчеркивается государственный элемент в истории войны и победы. В заостренном виде это выражается в формуле «Сталин войну выиграл».
Во-вторых, изменено содержательное наполнение праздника - в него внесен элемент актуальности. Новыми смыслами наполняется и понятие «фашист», куда включают и внесистемную оппозицию, и лидеров стран, отказавшихся приезжать на Парад победы, и украинские власти. «Священная война» из прошлого перемещается в настоящее и становится ключевым пунктом глобальной повестки Владимира Путина. Этот новый смысл праздника прямолинейно выразил консервативный публицист Александр Дугин: «После Осетии, Абхазии, Крыма, Донбасса и Сирии мы, русские, снова возвращаемся в историю. И наши новые победы – вполне реальные и также довольно трудные – делают снова свежей, пронзительной и острой нашу Великую Победу». В свете этого становится понятным и ушедший в народ слоган «1941–1945. Можем повторить».
В-третьих, праздник Победы вошёл в число историко-духовных событий, которые становятся одной из главных «духовных скреп» российского общества, точкой сборки для новой постсоветской идентичности. 9 мая в нынешней России — опорный символ национальной идентичности, основа коллективной гордости и самоуважения, моральный капитал режима.
В-четвертых, Парад на Красной площади теперь не столько напоминает о разгроме Гитлера, сколько грубо восхваляет курс Путина на применение вооруженной силы в целях проекции могущества Кремля за рубежом. 9 мая 2015 года стало двойным Днем Победы — общим, российским, и личным, путинским. Президент впервые объявляет минуту молчания на параде. В этот день в прайм-тайм канал «Россия» повторяет документальный фильм «Крым. Путь на Родину», основанный на пространном разговоре с Путиным.
В-пятых, перед парадом в 2019 году в своей речи Путин поставил знак равенства между «Советским Союзом и тысячелетней исторической Россией», что в какой-то мере выглядит как претензия на территорию всех 14 республик, которые входили в СССР, а сейчас представляют собой независимые государства. Довольно серьезное заявление, тем более на военном параде.
Фиксация новых смыслов в элитах и массовом сознании
Культ Победы
Патриарх Кирилл в 2015 году, в 70-ю годовщину Победы над нацистской Германией, назвал Пасху также Днем Победы, что стало результатом долгого процесса по переосмыслению роли Церкви в войне и в победе над врагом. 9 мая продолжает пасхальные праздники. И это как бы светская Пасха, то есть тут тоже празднуется некий обряд воскресения, но это воскресение без распятия, потому что люди празднуют победу без войны. Иными словами, Великая отечественная война и победа 1945 года стали гражданской религией в России.
Что касается возможности совмещать верность культу Победы и православию, то сегодня ее отвергает лишь небольшое количество внутрицерковных диссидентов вроде Сергея Чапнина, в 2011 году назвавшего этот культ «языческим».
Культовые практики
До середины нулевых годов «гражданских обрядов», кроме самого военного парада, было очень немного, но сейчас с каждым годом становится все больше. Всем известны акции «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк», которые проводятся соответственно с 2005 и 2012 годов, и аналогичные им строго формализованные «именные» акции («Дерево героя», «Письмо Победы», «Подвези ветерана», «Свеча памяти», «День героев Отечества», «День Неизвестного солдата» и т.д.). Сюда же относятся спонтанные установки посвященных Победе плакатов на улицах и дорогах, создание и перепост поздравлений, слоганов и картинок в социальных сетях, временный личный отказ от пользования зарубежной продукцией, разъезды в машинах с надписями вроде таких: «За немками», «Везу немца на расстрел» или «Отжал у Ганса», а также организация патриотических молодежных квестов и различных мероприятий в школах.
Иными словами участие в культовых практиках маркирует реальную идентификацию людей по отношению к сообществу.
Новые символы
Георгиевская ленточка по своему символическому значению и практике употребления приближается к ношению нательного креста для христиан или кипы для иудеев. Она в первую очередь служит маркером идентичности «истинного патриота России», а во вторую – позволяет ему в качестве такового комфортно чувствовать себя в сообществе и участвовать в его культовых практиках. Поэтому для людей важно носить ленточку (или много ленточек) напоказ и «освящать» с ее помощью вещи вроде женской сумочки, рюкзака, детской коляски или машины.
Украденный «Бессмертный полк»
Акцию «Бессмертный полк» в 2012 году организовали томские журналисты (томская компания «ТВ2»). Она тогда еще не была казенной, в ней шли только те, кто этого хотел. В 2014 году, под 70-летие победы, Кремль приватизировал, сделал массовой эту акцию и установил некий знак равенства между участием в акции и поддержкой власти: «ты идешь с «Бессмертным полком», ты поддерживаешь власть».
В любом случае российская поминальная традиция, даже атеистическая, не предусматривает, чтобы мертвых поминали с портретами на палках (мертвых поминают на кладбище). Эта акция, поскольку насажена сверху, конечно, со сменой режима умрет.
«Салюты освобождения»
В 2019 году российские федеральные каналы вывесили графики «салютов освобождения» с апреля 2019 года по май 2020-го в честь освобождения Советской армией 120 миллионов человек на территории 16 независимых государств (включая независимых сейчас). Таким образом этими салютами как бы утверждается некая имперская память и надежда, что когда-нибудь бывшие члены империи могут вернуться в родную гавань.
Мифологизация истории как стратегия
В Кремле уверены, что граждане должны видеть во Второй мировой войне голую геополитику: историю о том, как СССР расправился со своим коварным западным врагом.
12 томов о ВОВ
В 2015 году Министерство обороны РФ завершило издание 12-томного энциклопедического труда «Великая Отечественная война 1941–1945 годов». Над созданием фолиантов работали почти полсотни членов главной редакционной комиссии, многочисленная экспертная группа, 12 редакционных комиссий и 12 авторских коллективов – по числу томов. У этих коллективов, в свою очередь, были десятки помощников по научно-организационной и научно-контрольной работе. В результате титанической на первый взгляд работы получился поверхностный обзор давно известных событий и фактов. Поэтому новых открытий в 12-томнике читатель не найдет.
Архивы о Великой Отечественной войне
18 января этого года на встрече с ветеранами и представителями патриотической общественности Владимир Путин говорил о создании «центра архивных документов, кино- и фотоматериалов, чтобы заткнуть рот тем, кто пытается переиначить историю». О каких архивах говорил Путин?
По данным Марка Солонина, наиболее интересные части военных архивов закрыты. Остаются нерассекреченными как раз самые важные – стратегическое планирование, непосредственные переговоры с фронтами, какие-то сводные вещи. В год 75-й годовщины Победы еще полностью не рассекречены документы МО за 1939-1943 годы. Документы Политбюро, ГКО, личные архивы Сталина, Молотова, Хрущева, Брежнева абсолютно недоступны. А что открыто? Например, в «особой папке» за август 1939 года — нет фамилии Риббентропа ни в одном падеже. Но есть протокол от 19 августа, где Политбюро решало два важнейших вопроса: о присвоении имени Надежды Крупской какому-то ПТУ и о предоставлении отсрочки от призыва рабочим, рывшим канал в Средней Азии (это за четыре дня до прибытия Риббентропа и за 12 дней до начала мировой войны). В «папках» за июнь 1940 года есть решение Политбюро о повышении норм выдачи табака, спичек и папиросной бумаги для красноармейцев частей, выполняющих «особое задание» (видимо, для оккупантов трех стран Балтии).
Память о жертвах Холокоста
Международный форум памяти жертв Холокоста в 2020 году стал одним из плацдармов путинской войны против цивилизации Запада. Государство Израиль и всю Диаспору Путин пытается использовать для приватизации победы во Второй мировой войне. Объявить весь Запад виновным в развязывании войны. Возложить вину за Холокост на Европу и США. Представить себя лично главным хранителем памяти и главным спасителем и защитником еврейского народа, главным борцом с антисемитизмом, а любого, кто против, объявить фашистом и сторонником Гитлера.
Вместо заключения
В 1987 году писатель-фронтовик Виктор Астафьев в своем письме написал: «Советская военщина – самая оголтелая, самая трусливая, самая подлая, самая тупая из всех, какие были до нее на свете. Это она «победила» 1:10! Это она бросала наш народ, как солому, в огонь <...> Сколько потеряли народа в войну-то? <...> Страшно называть истинную цифру, правда? Если назвать, то вместо парадного картуза надо надевать схиму, становиться в День Победы на колени посреди России и просить у своего народа прощение за бездарно «выигранную» войну, в которой врага завалили трупами, утопили в русской крови».