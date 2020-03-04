Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Краков за 123 евро!

Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и lennuleidja.ee.
Туда-обратно из Таллинна в Краков начиная со 123 евро
Туда-обратно из Таллинна в Сплит начиная со 130 евро
Туда-обратно из Таллинна в Ниццу начиная со 158 евро
Туда-обратно из Таллинна на Сардинию начиная со 160 евро
Туда-обратно из Таллинна в Канкун начиная с 326 евро
Туда-обратно из Стокгольма в Аддис-Абебу начиная с 355 евро
Туда-обратно из Таллинна в Берлин начиная с 41 евро
Туда-обратно из Таллинна в Осло начиная с 57 евро
Туда-обратно из Таллинна в Дюссельдорф начиная с 70 евро
Туда-обратно из Таллинна на Тенерифе начиная с 230 евро