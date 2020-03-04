Ср, 4.03.2020
Тут из-за кулис встает призрак Суворова, приговаривающий: «Мы – русские, какой восторг!» – но полиция безопасности загоняет его обратно. Николай Караев

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Краков за 123 евро!

Краков.

ФОТО: Shutterstock

Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и lennuleidja.ee.

Туда-обратно из Таллинна в Краков начиная со 123 евро

Туда-обратно из Таллинна в Сплит начиная со 130 евро

Туда-обратно из Таллинна в Ниццу начиная со 158 евро

Туда-обратно из Таллинна на Сардинию начиная со 160 евро

Туда-обратно из Таллинна в Канкун начиная с 326 евро

Туда-обратно из Стокгольма в Аддис-Абебу начиная с 355 евро

Туда-обратно из Таллинна в Берлин начиная с 41 евро

Туда-обратно из Таллинна в Осло начиная с 57 евро

Туда-обратно из Таллинна в Дюссельдорф начиная с 70 евро

Туда-обратно из Таллинна на Тенерифе начиная с 230 евро

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