Старейшина Ласнамяэ подал в отставку

Пост ушедшего в отставку по собственному желанию старейшины Ласнамяэ Андреса Вяэна с 5 марта займет Елена Калбина, которая до сих пор работала заместителем главы района, сообщил rus.err.ee.
Отставку Вяэна в среду, 4 марта, на своем заседании утвердила столичная городская управа. Для заместителя председателя административного совета Ласнамяэ Русланы Вебер новость об отставке Андреса Вяэна оказалась неожиданной: «У нас были грандиозные планы. Вяэн отлично справлялся со своей работой. Думаю, что поводом для отставки стали проблемы со здоровьем", - сказала Вебер.