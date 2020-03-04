Ср, 4.03.2020
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Старейшина Ласнамяэ подал в отставку

Андрес Вяэн занимал пост старейшины Ласнамяэ с мая 2019 года.

ФОТО: Рауль Меэ/Postimees

Пост ушедшего в отставку по собственному желанию старейшины Ласнамяэ Андреса Вяэна с 5 марта займет Елена Калбина, которая до сих пор работала заместителем главы района, сообщил rus.err.ee.

Отставку Вяэна в среду, 4 марта, на своем заседании утвердила столичная городская управа. Для заместителя председателя административного совета Ласнамяэ Русланы Вебер новость об отставке Андреса Вяэна оказалась неожиданной:  «У нас были грандиозные планы. Вяэн отлично справлялся со своей работой. Думаю, что поводом для отставки стали проблемы со здоровьем", - сказала Вебер.

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