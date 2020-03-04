Старейшина Ласнамяэ подал в отставку

Отставку Вяэна в среду, 4 марта, на своем заседании утвердила столичная городская управа. Для заместителя председателя административного совета Ласнамяэ Русланы Вебер новость об отставке Андреса Вяэна оказалась неожиданной: «У нас были грандиозные планы. Вяэн отлично справлялся со своей работой. Думаю, что поводом для отставки стали проблемы со здоровьем", - сказала Вебер.