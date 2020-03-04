В еще одной европейской стране зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Во всем мире число заразившихся вирусом нового типа по состоянию на утро 4 марта достигло 92801 человека, зафиксирован 3201 летальный случай, пишет гонконгская газета South China Morning Post, которая ведет подсчет данных о скончавшихся, инфицированных и выздоровевших.

Общее число заразившихся коронавирусом во всех странах, кроме материкового Китая, увеличилось до 12 531, а смертей - до 220. Между тем в самой КНР число скончавшихся от пневмонии, вызванной SARS-CoV-2, увеличилось за сутки на 38 человек. Таким образом, в Китае от пневмонии COVID-19 умер уже 2981 человек, сообщил 4 марта Государственный комитет здравоохранения КНР.