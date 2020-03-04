Высокопоставленных чиновников и депутатов парламента ждет повышение зарплат

В прошлом году после индексации зарплаты высокопоставленных госслужащих – президента, спикера парламента, премьер-министра и председателя Госсуда – впервые превысии отметку в 6000 евро, и в этом году они получали по 6168 евро. Другими словами, это самая высокая индексированная в 2019 году ставка оклада, и ее в середине марта пересмотрит Министерство финансов таким образом, что размер индекса на 20 процентов зависел от годового роста индекса потребительских цен, и на 80 процентов от годового роста поступлений социального налога по части пенсионного страхования.