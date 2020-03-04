Высокопоставленных чиновников и депутатов парламента ждет повышение зарплат

В апреле обычно меняется зарплата высокопоставленных госслужащих, в том числе президента, министров и депутатов парламента. Индекс повышения к середине марта высчитывает Министерство финансов, пишет ERR.
В прошлом году после индексации зарплаты высокопоставленных госслужащих – президента, спикера парламента, премьер-министра и председателя Госсуда – впервые превысии отметку в 6000 евро, и в этом году они получали по 6168 евро. Другими словами, это самая высокая индексированная в 2019 году ставка оклада, и ее в середине марта пересмотрит Министерство финансов таким образом, что размер индекса на 20 процентов зависел от годового роста индекса потребительских цен, и на 80 процентов от годового роста поступлений социального налога по части пенсионного страхования.
Если до 2018 года высшая ставка оклада была зафиксирована законом и составляла 5200 евро, и менялся только индекс, то с 1 марта 2018 года индексируется полученная в результате индексации результатов прошлого года высшая ставка.
Коэффициенты высокопоставленных госслужащих:
- Президент Эстонской Республики – 1,0
- Спикер парламента – 1,0
- Премьер-министр – 1,0
- Председатель Госсуда – 1,0
- Государственный контролер – 0,85
- Канцлер юстиции – 0,85
- Вице-спикер парламента – 0,85
- Генеральный прокурор – 0,85
- Министр – 0,85
- Государственный секретарь – 0,85
- Председатель парламентской комиссии и председатель фракции – 0,85
- Заместитель председателя парламентской комиссии и заместитель председателя фракции – 0,75
- Судья окружного суда – 0,75
- Депутат парламент – 0,65
- Судья уездного и административного суда – 0,65
- Государственный примиритель – 0,55
- Уполномоченный по гендерному равноправию и равному обращению – 0,55
- Председатель совета Банка Эстонии – 0,35
- Член совета Банка Эстонии – 0,25.