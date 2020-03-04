Интервью ⟩ Эстонская сеть тренажерных залов вырывается в лидеры балтийского рынка

Генеральный директор MyFitness Grupp Эркки Торн рассказал в эфире программы Majandusruum («Экономическое пространство») на радио Kuku, как литовские конкуренты начали тщательно готовиться к прибытию эстонских клубов, снизив цены почти на 50 процентов. На сегодня же эстонская сеть спортивных клубов скупила литовского конкурента и увеличила количество клубов до 47-и, пишет Postimees.
- Вы купили в Литве конкурента, который был второй по величине сетью спортивных клубов на рынке. Какие у вас планы в Литве?
- Мы работаем с MyFitness на литовском рынке более года. Разведывательная работа началась несколько лет назад для того, чтобы почувствовать себя уверенно и развить идеи дальше. В конце января мы купили сеть Gym+, в которую входят десять клубов. Я следил за этой сетью годами, они проделали хорошую работу.
Эта платформа дает нам прекрасную возможность для роста как в сегменте MyFitness, так и в сегменте Gym+. Литва является крупнейшим рынком в Прибалтике, и я верю, что за пару лет мы сможем прилично вырасти. Мы уже подписали один договор для новых клубов и надеемся заключить еще несколько новых договоров в ближайшие месяцы.
- Каково в целом состояние рынка Прибалтики? Рынок заполнен до отказа?
- Нет, я бы не сказал. Зависит от того, с чем выходить на рынок, чтобы отличаться от других. Можно расти во всех трех странах. У нас есть 13 клубов MyFitness в Латвии, и мы подписали договоры на три новых клуба. Рига имеет потенциал для роста. Литва - самый запутанный рынок, так как есть много отдельных клубных операторов и есть возможности для консолидации. В то же время Литва является очень крупным рынком, и мы хотели бы там присутствовать в пяти городах.
- На сегодня большая часть вашего бизнеса находится за пределами Эстонии?
- По обороту - нет, по числу клубов - да. Всего у нас 47 клубов: 23 в Эстонии, 13 - в Латвии и 11 - в Литве. В плане оборота почти 60% все еще в Эстонии, поскольку здесь мы работаем дольше всего.
- В каком состоянии находится рынок Литвы. Он сильно отличается от других стран Балтии?
- Мы открыли клуб в Литве более года назад. До этого там была одна доминирующая сеть, и цены были очень высокими, цена пакета была где-то около 80 евро в месяц. Как только мы расширили свою деятельность на Литву, операторы спортивных клубов, должно быть, испугались, потому что они видели нашу деятельность в Эстонии и Латвии.
Внезапно весь рынок снизил свои цены примерно на 50 процентов. И что с того, что у нас был только один клуб! За один день рынок стал чрезвычайно чувствительным к ценам, что изменило весь ландшафт. Ты предлагаешь качество, и в следующий миг каждый пытается играть со скидками.
В любом случае, покупка Gym+ создала для нас очень хорошую платформу и позицию. Gym+ - это недорогая сеть, предлагающая качественный тренажерный зал и групповые тренировки. Но вы ничего не можете сделать на рынке одним или двумя клубами, вы неизбежно должны расширяться и постоянно искать новые возможности.
- Как вы финансируете расширение? За счет кредитов?
- Да, благодаря займам и денежному потоку. Нынешнюю литовскую покупку профинансировал LHV, и это наша крупнейшая покупка.
- Можете раскрыть размер этой литовской сделки?
- К сожалению, не могу, но речь идет об очень объемной для нас сделке.
- Каковы планы собственника отоносительно MyFitness? Исторически у вас в пайщиках присутствует фонд, планируется ли привлечь и инвесторов?
- Большинство наших пайщиков являются финансовыми инвесторами, и сегодня мы уделяем особое внимание росту. Никогда нельзя исключать, что в какой-то момент они решат выйти из бизнеса. Литва - не единственное место, на которое мы смотрели. Мы думали о расширении за пределы Балтии, смотрели на Восточную Европу, например, но пока не предприняли очень конкретных шагов. Мы растем на 40 процентов в год в течение 11 лет подряд, и мое искреннее желание и амбиции акционеров - продолжать расти.
- Поговорим теперь об эстонском рынке. MyFitness - явный лидер, но какова ситуация с конкурентами?
- Конкуренция есть. Мы не очень следим за тем, что делают наши конкуренты, потому что мы сосредоточены на разработке своих концепций, но мы видим, что многие операторы с одним-двумя клубами предлагают достаточно высокое качество. Нельзя сказать, что MyFitness растет, а другие ничего не делают. В целом, страны Балтии находятся в процессе консолидации: тем, кто слабее, станет тяжелее, а более крупные выживут.
- У вас открывается все больше клубов, и большая их часть сосредоточена в центре города. Сколько в них членов, которые используют один клубный пакет, и сколько тех, кто берет пакет с неограниченным использованием всех клубов?
- Если мы вернемся на пять или шесть лет назад - тогда у нас было восемь клубов - перекрестного использования было немного. Сегодня мы видим очень высокий процент членов, пользующихся этим, потому что сейчас клубов стало больше.
Люди обычно выбирают клуб в зависимости от того, где они работают или живут, а перекрестное использование позволяет посещать один клуб по будням и клуб возле дома - по выходным. Они также хотят попробовать разные места, потому что, хотя концепция MyFitness везде одинакова, это все же разная среда
- Я слышал от многих иностранцев, что эстонские спортзалы очень дороги, и цены сравнимы, к примеру, с австралийскими. Как вы прокомментируете здешние цены?
- Не такие уж они и высокие. На самом деле, нужно понимать, что именно предлагается. У нас есть разные бренды. MyFitness - это премиум-бренд с программой групповых тренировок и различными концепциями. Эту услугу невозможно предлагать за 15 евро. Наш более дешевый вариант - тренажерный зал самообслуживания Gym, который открыт 24 часа. Там мы можем предложить ежемесячные пакеты за 15 евро. У членов клуба есть свобода выбора, какой услугой он хочет пользоваться.
- Влияет ли погода на посещаемость клубов? Можно предполодить, что летом в хорошую погоду народу меньше...
- Если вернуться на десять лет назад, то тогда у действительно была такая тенденция: люди ходили на тренировки с сентября по май, а затем расторгали договоры. К настоящему времени наши члены знают, что тренировка - это круглогодичное занятие. В нашей компании также существует правило, что мы не очень много говорим о погоде, то есть мы не ищем за счет не оправданий. Конечно, сравнивать трудно, у нас в Эстонии не бывает тропической погоды.
- Но новогодние обещания, похоже, действительно, влияют. По крайней мере, видно, что количество посетителей увеличивается в январе-феврале.
- Да, в некотором смысле это влияет. Тенденции по новым участникам показывают, что приходят присоединяться не сразу с 1 января. Скорее просыпаются в конце января и феврале. Тогда активность выше, это правда. Тем не менее, я никогда не замечал тенденцию приходить в спортзал 1 января, но сейчас во время каникул люди стали больше тренироваться.
- MyFitness предлагает как групповые тренировки, так и возможность использования тренажерного зала. Как члены клуба разделяются между этими двумя направлениями?
- 40% всех посещений cоставляют групповые тренировки, и это солидная доля в нашем сегменте. В Эстонии есть очень хорошие тренеры, которые обязательно нашли бы работу в лучших клубах Нью-Йорка и Лондона. Люди приходят на тренировки из-за них. Также положительно, что все больше и больше мужчин начинают приходить на групповые тренировки. 60 процентов приходится на посещения тренажерного зала. Скоро мы представим боксерскую студию, чтобы привлечь нового человека к групповым тренировкам. Программа всегда должна идти в ногу со временем - это самая важная и крупная работа в нашей сфере.
- Сеть MyFitness не сработала бы в уездах и небольших городах?
- Естественно, мы это обсуждали. Мы хорошо охватываем Эстонию, и небольшие города не исключены в будущем, но вопрос все-таки в потенциале. Прежде всего мы хотим быть в городах, где мы можем открывать несколько клубов, чтобы обеспечить больше работы для тренеров и для возникновения синергии между клубами. В рамках концепции MyFitness работать в небольших городах в настоящее время сложно, но мы не исключаем этого в будущем.
- Как у вас обстоят дела с рабочей силой? Сложно ли найти новых людей?
- На данный момент мы, к счастью, находим людей. Во многих отношениях нам легче, чем в целом в секторе обслуживания. За стойкой работают любители спорта, молодые люди считают это крутым местом работы, по крайней мере, я искренне надеюсь, что это так. Положение не самое простое, но и не так все сложно.
Что касается тренеров, у нас есть своя команда, которая работает вместе с первых лет, и мы обучаем новых людей на месте. Если бы мы этого не сделали, у нас была бы проблема.