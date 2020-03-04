Интервью ⟩ Эстонская сеть тренажерных залов вырывается в лидеры балтийского рынка

- Влияет ли погода на посещаемость клубов? Можно предполодить, что летом в хорошую погоду народу меньше...

- Если вернуться на десять лет назад, то тогда у действительно была такая тенденция: люди ходили на тренировки с сентября по май, а затем расторгали договоры. К настоящему времени наши члены знают, что тренировка - это круглогодичное занятие. В нашей компании также существует правило, что мы не очень много говорим о погоде, то есть мы не ищем за счет не оправданий. Конечно, сравнивать трудно, у нас в Эстонии не бывает тропической погоды.

- Но новогодние обещания, похоже, действительно, влияют. По крайней мере, видно, что количество посетителей увеличивается в январе-феврале.

- Да, в некотором смысле это влияет. Тенденции по новым участникам показывают, что приходят присоединяться не сразу с 1 января. Скорее просыпаются в конце января и феврале. Тогда активность выше, это правда. Тем не менее, я никогда не замечал тенденцию приходить в спортзал 1 января, но сейчас во время каникул люди стали больше тренироваться.

- MyFitness предлагает как групповые тренировки, так и возможность использования тренажерного зала. Как члены клуба разделяются между этими двумя направлениями?

- 40% всех посещений cоставляют групповые тренировки, и это солидная доля в нашем сегменте. В Эстонии есть очень хорошие тренеры, которые обязательно нашли бы работу в лучших клубах Нью-Йорка и Лондона. Люди приходят на тренировки из-за них. Также положительно, что все больше и больше мужчин начинают приходить на групповые тренировки. 60 процентов приходится на посещения тренажерного зала. Скоро мы представим боксерскую студию, чтобы привлечь нового человека к групповым тренировкам. Программа всегда должна идти в ногу со временем - это самая важная и крупная работа в нашей сфере.

- Сеть MyFitness не сработала бы в уездах и небольших городах?

- Естественно, мы это обсуждали. Мы хорошо охватываем Эстонию, и небольшие города не исключены в будущем, но вопрос все-таки в потенциале. Прежде всего мы хотим быть в городах, где мы можем открывать несколько клубов, чтобы обеспечить больше работы для тренеров и для возникновения синергии между клубами. В рамках концепции MyFitness работать в небольших городах в настоящее время сложно, но мы не исключаем этого в будущем.

- Как у вас обстоят дела с рабочей силой? Сложно ли найти новых людей?

- На данный момент мы, к счастью, находим людей. Во многих отношениях нам легче, чем в целом в секторе обслуживания. За стойкой работают любители спорта, молодые люди считают это крутым местом работы, по крайней мере, я искренне надеюсь, что это так. Положение не самое простое, но и не так все сложно.