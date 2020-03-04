Впервые за год продажи iPhone выросли

Продажи iPhone в четвертом квартале 2019 года выросли на 7,8%. Вице-президент Gartner по исследованиям Аннет Циммерманн заявила в отчете следующее: "По сравнению с iPhone XR цена на серию iPhone 11 несколько снизилась. Кроме того, Apple также снизила цены на модели iPhone предыдущего поколения. Это стимулирует рост спроса на рынке".

Отчет показывает, что продажи iPhone особенно сильны на китайском рынке, увеличившись на 39% в четвертом квартале. Кроме того, Apple также показала хорошие результаты на таких рынках, как Великобритания, Франция, Германия, Бразилия и Индия.

По данным Gartner, глобальные продажи смартфонов в четвертом квартале 2019 года упали на 0,4% в годовом исчислении, а годовые продажи упали на 1%. Старший аналитик Gartner Аншул Гупта в своем отчете отметил, что «показатели 2019 года оказались несколько лучше, чем ожидалось, благодаря немного усиленным продажам в Северной Америке и на развивающихся рынках Азиатско-Тихоокеанского региона.

В прошлом году Индия продала 151,9 миллиона смартфонов, обогнав США, и стала второй по величине страной по объему продаж смартфонов. Китай продолжает лидировать, объем продаж смартфонов в течение года составляет 390,8 миллиона единиц.