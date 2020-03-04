Зарезавшего человека бывшего карманника освободили в зале суда

Суд переквалифицировал обвинение 71-летнего Юрия Хабарова из убийства в причинение тяжких телесных повреждений приведших к смерти и приговорил его к пяти годам условного лишения свободы, которое в рамках укороченного производства сразу сократилось на треть. Одновременно суд учел то, что он находился под стражей семь месяцев и три дня, в итоге его наказание составило два года, восемь месяцев и 27 дней условно.

Суд пришел к выводу, что нанося удар ножом, Хабаров не имел желания убить, а также учел при вынесении наказания объемы его вины, чистосердечное раскаяние и возраст подсудимого. Также суд учел, что в ходе предварительного следствия он провел за решеткой семь месяцев, а также его состояние здоровья – он тяжело болен.

Согласно обвинению, предъявленному Пыхьяской окружной прокуратурой, известный в криминальных кругах под кличкой Нос, но десятилетия живущих законопослушно Хабаров, 2 августа прошлого года поссорился в казино, расположенном в Таллинне на бульваре Мере, с 47-летним мужчиной.

Конфликт продолжился на улице перед казино, между мужчинами завязалась потасовка, и Хабаров удалил противника ножом в живот, грудь и шею. После этого Хабаров ушел.

Тяжело раненого потерпевшего скорая помощь увезла в больницу, где он через два дня умер.