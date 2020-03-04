Благодаря мистическому росту Bolt остается в топе европейских компаний

Издание Financial Times составило рейтинг, в который вошла тысяча самых быстрорастущих компаний Европы, и эстонская технологическая компания Bolt второй год подряд занимает в нем третье место, пишет Postimees.
Британская компания по финансовым технологиям OakNorth Bank уже четвертый год находится на вершине рейтинга, который экономическая газета составляет совместно со Statista.
Второе место в рейтинге заняло действующее в том числе и в Эстонии финское предприятие по доставке еды Wolt.
По данным Financial Times, оборот Bolt в период с 2015 по 2018 год увеличился примерно в 130 раз: в 2015 году объем продаж составил 610 000 евро, а в прошлом году - уже 79,68 млн евро.
Cовокупный среднегодовой темп роста (CAGR) составил для Bolt 407,4 процента, для OakNorth Bank 621,5 и Wolt 439,9 процента.
В рейтинг Financial Times вошли восемь эстонских компаний: транспортная компания MeP Trans заняла 63-е место, технологическая компания Tingopol - 99-е, а PlasmaPro - 208-е.
На 232-м месте находится Eesti Metsameister, 273-е место занимает Dexatel и 380-е место - Bunker Partner.
Компания Genoke Trading, которая предлагает решения противопожарной защиты, заняла 712-е место.
Таблица Financial Times доступна здесь.