Благодаря мистическому росту Bolt остается в топе европейских компаний

Британская компания по финансовым технологиям OakNorth Bank уже четвертый год находится на вершине рейтинга, который экономическая газета составляет совместно со Statista.

Второе место в рейтинге заняло действующее в том числе и в Эстонии финское предприятие по доставке еды Wolt.

По данным Financial Times, оборот Bolt в период с 2015 по 2018 год увеличился примерно в 130 раз: в 2015 году объем продаж составил 610 000 евро, а в прошлом году - уже 79,68 млн евро.

Cовокупный среднегодовой темп роста (CAGR) составил для Bolt 407,4 процента, для OakNorth Bank 621,5 и Wolt 439,9 процента.

В рейтинг Financial Times вошли восемь эстонских компаний: транспортная компания MeP Trans заняла 63-е место, технологическая компания Tingopol - 99-е, а PlasmaPro - 208-е.

На 232-м месте находится Eesti Metsameister, 273-е место занимает Dexatel и 380-е место - Bunker Partner.

Компания Genoke Trading, которая предлагает решения противопожарной защиты, заняла 712-е место.