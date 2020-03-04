Новым старейшиной Ласнамяэ может стать Владимир Свет

На состоявшемся в среду заседании Таллиннская горуправа освободила от занимаемой должности по его собственному желанию старейшину района Ласнамяэ Андреса Вяэна. В качестве кандидата на этот пост мэр Таллинна Михаил Кылварт представил нынешнего старейшину района Кесклинн – Владимира Света, сообщила в среду BNS пресс-служба Таллиннской городской канцелярии.
«Городская управа с пониманием отнеслась к решению Андреса Вяэна и благодарит его за проделанную работу. К новому старейшине Ласнамяэ предъявляются высокие ожидания, как со стороны горуправы, так и со стороны местных жителей. Он должен иметь четкое представление о будущем развитии Ласнамяэ, проявлять энергичность и последовательность в реализации планов. Разумеется, пригодится и знание района - важно учитывать его особенности. Владимир Свет продемонстрировал, что в районе Кесклинн он сумел наладить и поддерживать сотрудничество как с местными жителями, так и с партнерами. Уверен, что он сможет применить этот опыт и в Ласнамяэ», - сказал мэр Михаил Кылварт.
Андрес Вяэн работал старейшиной Ласнамяэ с конца мая прошлого года. «Я принял решение отказаться от должности после продолжавшихся некоторое время раздумий, так как понял, что управление районом, в котором проживает более 100 000 человек, а также общественная нагрузка по всей Эстонии – слишком тяжелы для моего здоровья и моей семьи. Опыт управления районом Ласнамяэ закалил меня, это помогло мне принять решение об отставке, так как отступать всегда нелегко», - сказал Андрес Вяэн.
Заключительный рабочий день Андреса Вяэна на посту старейшины Ласнамяэ – 4 марта. До вступления в должность кандидата, представленного мэром Кылвартом, свое мнение должен также высказать районный совет Ласнамяэ. С 5 по 22 марта временно исполняющей обязанности старейшины района будет Елена Калбина.