Видео: в Кубке Германии вратарь отбил пять пенальти за матч

Батц свой первый пенальти в матче отразил на 83-й минуте, не позволил "Фортуне" выйти вперед при счете 1:1. После безголевого овертайма команды были вынуждены выяснить лучшего в серии пенальти. Саарцы и дюссельдорфцы пробили по десять ударов, а Батц отразил четыре и помог своей команде выйти в полуфинал Кубка Германии.