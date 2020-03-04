Ср, 4.03.2020
В течение последних пяти-шести лет мы замечаем осознание Россией того, что нет смысла завоевывать Европу. Оккупация – это очень дорого. Тоомас Хендрик Ильвес
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Видео: в Кубке Германии вратарь отбил пять пенальти за матч

Видео: в Кубке Германии вратарь отбил пять пенальти за матч

Даниэл Батц.

ФОТО: Oliver Dietze/AP

Четвертьфинал Кубка Германии между "Саарбрюкеном" и дюссельдорфской "Фортуной" стал бенефисом вратаря саарцев, Даниэля Батца.

Батц свой первый пенальти в матче отразил на 83-й минуте, не позволил "Фортуне" выйти вперед при счете 1:1. После безголевого овертайма команды были вынуждены выяснить лучшего в серии пенальти. Саарцы и дюссельдорфцы пробили по десять ударов, а Батц отразил четыре и помог своей команде выйти в полуфинал Кубка Германии.

В другом четвертьфинале "Бавария" победила "Шальке" 1:0. За оставшиеся две путевки сразятся "Байер" и берлинский "Унион", "Айнтрахт" и "Вердер".

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ