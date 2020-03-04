Видео: в Кубке Германии вратарь отбил пять пенальти за матч

Четвертьфинал Кубка Германии между "Саарбрюкеном" и дюссельдорфской "Фортуной" стал бенефисом вратаря саарцев, Даниэля Батца.
Батц свой первый пенальти в матче отразил на 83-й минуте, не позволил "Фортуне" выйти вперед при счете 1:1. После безголевого овертайма команды были вынуждены выяснить лучшего в серии пенальти. Саарцы и дюссельдорфцы пробили по десять ударов, а Батц отразил четыре и помог своей команде выйти в полуфинал Кубка Германии.
В другом четвертьфинале "Бавария" победила "Шальке" 1:0. За оставшиеся две путевки сразятся "Байер" и берлинский "Унион", "Айнтрахт" и "Вердер".
Daniel Batz. The man. The myth. The legend.— The DFB-Pokal (@DFBPokal_EN) March 3, 2020
5 (FIVE) penalties saved in one cup tie. You've never seen the like 🐐#FCSF95 pic.twitter.com/wI6KsIQeR2