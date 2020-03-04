Председатель горсобрания и мэр Нарвы выслушали возмущенных горожан и рассказали о будущих стройках

Пенсионеров волнуют автобусы и остановки

Темой, которую нарвитяне поднимали чаще других на встрече с руководством города, оказалась тема общественного транспорта и автобусных остановок, часть которых не имеет павильона с крышей. Особенно транспортный вопрос волнует пенсионеров.

“Я 11 лет работал на электростанциях, и все 11 лет стоял под дождем на остановке, пока ждал автобуса”, - рассказал один из участников встречи.

Алексей Евграфов рассказал, что постепенно городские власти устанавливают новые павильоны на автобусных остановках. В прошлом году установили семь, в позапрошлом пять. Планируется установить несколько и в этом году. По словам Ирины Янович, один из них будет у магазина Maxima XX на ул. Креэнхольми. Здесь, как отмечали участники встречи, рядом не только несколько торговых центров, но также стадион и ледовый холл, и мокнуть в ожидании автобуса приходится многих людям, в том числе детям.

Недалеко от этого места, на Уускюла пыйк, как рассказала живущая рядом пенсионерка, павильон на автобусной остановке установили совсем недавно, но вскоре начался ремонт дороги, и павильон демонтировали.

Руководители города попросили пенсионерку потерпеть, пока закончится реконструкция улицы Уускюла пыйк, где появятся новое дорожное покрытие, тротуары, освещение, а потом уже автобусные остановки.

Встреча нарвитян с руководителями города в ДК "Ругодив". ФОТО: Николай Андреев

Другая участница встречи предложила мэру организовать городской автобусный маршрут на кладбище Рийгикюла, пусть даже платный. По ее словам, теперь бесплатный автобус ходит на кладбище один раз в день, хотя до реформы общественного транспорта в Ида-Вирумаа на кладбище было пять рейсов в день.

По словам мэра, проблема в том, что междугородние и пригородные маршруты регулирует Ида-Вируский центр общественного транспорта, на который городские власти Нарвы никакого влияния не имеют. Сейчас в Департаменте городского хозяйства готовится новое расписание городских автобусов на летний период, и городу действительно придется организовать собственный автобусный маршрут в Рийгикюла.

Строительные планы: два детских сада, новый спортхолл и что-то пока секретное

Дачник из садоводческого товарищества “Юбилейный” пожаловался руководителям города на соседей - работников спортивного центра Äkkeküla на Ореховой горке. Если раньше садоводство было отделено от города лесом, то расширяющийся спортцентр теперь вплотную подошел к дачным домикам. Буквально через дорогу от них появилось биатлонное стрельбище, которое ярко освещается всю ночь. А рано утром работники спортцентра заводят свою технику, начинают работу и будят спящих дачников. Почему вообще зону отдыха решили расширять в сторону дач, спросил мужчина.

Алексей Евграфов рассказал, что планируется расширение центра Äkkeküla и в другие стороны. В планах строительство здесь спортивного холла и ведущих к нему дорог. Кроме того, между Ореховой горкой и Таллиннском шоссе появится некий коммерческий объект, о котором власти пока не говорят.