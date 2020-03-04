Председатель горсобрания и мэр Нарвы выслушали возмущенных горожан и рассказали о будущих стройках

Во вторник в ДК “Ругодив” мэр Нарвы Алексей Евграфов и председатель городского собрания Ирина Янович провели встречу с горожанами. Вопросов у людей оказалось много, и далеко не все успели спросить, о чем хотели. Многие критиковали руководителей города и даже возмущались их деятельностью. Обсуждали, в основном, темы, касающиеся городского хозяйства. Среди прочего, мэр и председатель горсобрания сообщили, что в ближайшие годы в Нарве запланировано строительство нескольких общественных зданий.
Пенсионеров волнуют автобусы и остановки
Темой, которую нарвитяне поднимали чаще других на встрече с руководством города, оказалась тема общественного транспорта и автобусных остановок, часть которых не имеет павильона с крышей. Особенно транспортный вопрос волнует пенсионеров.
“Я 11 лет работал на электростанциях, и все 11 лет стоял под дождем на остановке, пока ждал автобуса”, - рассказал один из участников встречи.
Алексей Евграфов рассказал, что постепенно городские власти устанавливают новые павильоны на автобусных остановках. В прошлом году установили семь, в позапрошлом пять. Планируется установить несколько и в этом году. По словам Ирины Янович, один из них будет у магазина Maxima XX на ул. Креэнхольми. Здесь, как отмечали участники встречи, рядом не только несколько торговых центров, но также стадион и ледовый холл, и мокнуть в ожидании автобуса приходится многих людям, в том числе детям.
Недалеко от этого места, на Уускюла пыйк, как рассказала живущая рядом пенсионерка, павильон на автобусной остановке установили совсем недавно, но вскоре начался ремонт дороги, и павильон демонтировали.
Руководители города попросили пенсионерку потерпеть, пока закончится реконструкция улицы Уускюла пыйк, где появятся новое дорожное покрытие, тротуары, освещение, а потом уже автобусные остановки.
Другая участница встречи предложила мэру организовать городской автобусный маршрут на кладбище Рийгикюла, пусть даже платный. По ее словам, теперь бесплатный автобус ходит на кладбище один раз в день, хотя до реформы общественного транспорта в Ида-Вирумаа на кладбище было пять рейсов в день.
По словам мэра, проблема в том, что междугородние и пригородные маршруты регулирует Ида-Вируский центр общественного транспорта, на который городские власти Нарвы никакого влияния не имеют. Сейчас в Департаменте городского хозяйства готовится новое расписание городских автобусов на летний период, и городу действительно придется организовать собственный автобусный маршрут в Рийгикюла.
Строительные планы: два детских сада, новый спортхолл и что-то пока секретное
Дачник из садоводческого товарищества “Юбилейный” пожаловался руководителям города на соседей - работников спортивного центра Äkkeküla на Ореховой горке. Если раньше садоводство было отделено от города лесом, то расширяющийся спортцентр теперь вплотную подошел к дачным домикам. Буквально через дорогу от них появилось биатлонное стрельбище, которое ярко освещается всю ночь. А рано утром работники спортцентра заводят свою технику, начинают работу и будят спящих дачников. Почему вообще зону отдыха решили расширять в сторону дач, спросил мужчина.
Алексей Евграфов рассказал, что планируется расширение центра Äkkeküla и в другие стороны. В планах строительство здесь спортивного холла и ведущих к нему дорог. Кроме того, между Ореховой горкой и Таллиннском шоссе появится некий коммерческий объект, о котором власти пока не говорят.
“Я пока не могу говорить подробнее, но есть инвесторы, которые готовы прийти и развивать эту территорию”, - сказал мэр Нарвы.
“Как только мы будем готовы показать, что планируется на Ореховой горке, мы соберем инфочас и расскажем об этом”, - добавила Ирина Янович.
Как ранее сообщал Rus.Postimees, в Нарве планируется построить с нуля новый детский сад. Мэр города на встрече с жителями сообщил, что теперь есть желание построить не один, а два детсада - один для эстоноязычных детей и еще один большого размера для русскоязычных.
“Хотим построить садик на 12 групп с бассейном, баней, соляной камерой, - сказал Алексей Евграфов. - И туда перевести детей и персонал из тех детсадов, которые уже амортизированы. На данный момент решение, какие садики будут переводиться, еще не принято. Будем смотреть состояние зданий, в течение месяца дадим информацию в городской газете”.
Как задержать уезжающую молодежь?
Отъезд молодежи из Нарвы в различных стратегических документах уже много лет называется главной угрозой для развития города. Один из молодых участников встречи спросил мэра города, какие конкретные шаги, по его мнению, нужно предпринять, чтобы молодые люди оставались жить в Нарве.
Мэр назвал три фактора для этого:
“Инфраструктура, которая делает город привлекательным, культурная наполненность и рабочие места - в первую очередь наши промпарки. Каждый день ко мне приходят предприниматели, которые планируют здесь что-то открыть - от производства оружия до корейской косметики. Но вопрос, который решается сейчас только на уровне правительства - это кредитование, потому что сейчас иностранный инвестор даже не может открыть счет в банке”.
Налогоплательщики недовольны зарплатами руководства
Большинство участников встречи, которым удалось высказаться, были настроены к городским властям весьма критически. Пожалуй, самой горячей в этом плане оказалась тема зарплаты мэра (депутаты резко повысили ее после избрания мэром Алексея Евграфова) и зарплаты председателя горсобрания. Ирина Янович руководит не только городским собранием, но также советом Нарвской больницы и Кренгольмской гимназией. Именно руководство гимназией является основной работой, но зарплату она получает и за две другие должности.
Алексей Евграфов заявил, что если бы мэру не подняли зарплату, он получал бы меньше, чем директора городских департаментов. А это неправильно, сказал мэр, потому что начальник должен получать больше, чем его подчиненные.
Ирина Янович ответила на упреки тем, что работает до семи-восьми часов вечера, за это и получает зарплату в трех местах. Рассказывая о своих зарплатах, мэр и председатель горсобрания сумели не назвать ни одной цифры.
Интересно, что горожане, пришедшие на встречу, активно аплодировали острым, критическим заявлениям из зала, но при этом аплодировали и городским руководителям, когда им удавалось удачно на эти замечания ответить.
Такие прямые встречи с жителями Алексей Евграфов пообещал проводить дважды в год - весной и осенью.