Сотрудники ФБК пожаловались в Европейский суд по правам человека на обыски

Первые 30 заявлений уже отправлены по почте, в общей сложности планируется направить около 100 жалоб, сообщила в среду, 4 марта, газете "Ведомости" адвокат Международной "Агоры" Ираина Хрунова.

По ее словам, во всех случаях заявители пожаловались на нарушение статьи 8 Европейской конвенции по правам человека (право на уважение частной и семейной жизни), а также статей 10 (свобода выражения мнения) и 11 (свобода собраний и объединений). Сотрудники ФБК уверены, что обыски были политически мотивированными, а судебный контроль - формальным.

Уголовное дело об отмывании денег ФБК

С августа 2019 года Следственный комитет России расследует уголовное дело против ФБК по статье об отмывании денег. По версии следствия, сотрудники фонда вносили на его счета средства, которые "заведомо для них были приобретены преступным путем". Сначала в деле фигурировала сумма около одного миллиарда рублей, впоследствии она была снижена до 75 миллионов рублей.

В рамках расследования данного дела в офисах ФБК, штабах Алексея Навального, а также у координаторов и сотрудников в десятках городов проводились обыски. По данным "Агоры", Басманный суд в период с конца августа по начало сентября выдал не менее 152 ордеров на обыски в домах, отличавшиеся только фамилиями лиц. В них указывалось на "основания полагать, что подтверждающие доказательства могут быть найдены".