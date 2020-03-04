Российские власти назвали фейковыми сообщения о массовых заболеваниях коронавирусом в стране

"Должна сказать, что в последнее время в социальных сетях появляются фейковые сообщения о достаточно большом количестве заболевших на территории Российской Федерации и о том, что официальные власти скрывают эту информацию. Хочу еще раз доложить вам, что это не соответствует действительности", - сказала Голикова на совещании у президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

С момента организации работы по предотвращению проникновения на территорию РФ коронавируса - с 31 декабря прошлого года - в России было выявлено три случая заболевания новой инфекцией, отметила она. "Два из них - это был Забайкальский край и Тюменская область в самом начале, это были граждане Китая, которые выздоровели. Один случай проникновения на территорию России заболевания - это наш российский гражданин, который не так давно вернулся из Италии", - отметила перечислила вице-премьер.

Трое россиян, добавила Голикова, были эвакуированы из Японии, у них был диагностирован вирус на лайнере Diamond Princess. "Сейчас эти граждане находятся на лечении в Казани, их состояние удовлетворительное и протекает в легкой форме", - сказала она.

Голикова подчеркнула, что оперативный штаб и правительство РФ, все органы власти, которые занимаются и курируют ситуацию с коронавирусом, регионы страны ведут строгую работу по профилактике проникновения на территорию РФ новой коронавирусной инфекции.

"И те данные, которые я сейчас привела, являются истинными данными, за которые мы официально отвечаем", - сказала Голикова.