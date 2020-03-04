Таллиннский аэропорт ощутил первое влияние коронавируса

В феврале через Таллиннский аэропорт прошло 211 698 пассажиров, что на 8% больше, чем в феврале прошлого года.

«Хотя месяц в целом был очень позитивным, первый эффект коронавируса можно было увидеть в конце февраля. В то же время это касалось лишь умеренного падения количества пассажиров на рейсах в Милан и Франкфурт, - отметил Пяргмяэ. - Я верю, что в летние месяцы мы снова увидим людей, путешествующих смело и беззаботно».

«Мне очень приятно видеть, что жители и гости Тарту все чаще пользуются удобной возможностью прямых рейсов», - сказал также Пяргмяэ, добавив, что это дает надежду на увеличение количества рейсов в будущем. В прошлом месяце аэропорт Тарту обслужил 2499 пассажиров, что на 29,4 процента больше, чем год назад.

В феврале в Таллиннском аэропорту было доступно 28 прямых направлений по сравнению с 26-ю в прошлом году.

Наибольшие объемы пассажирских перевозок обеспечивают узловые пункты назначения - Хельсинки, Стокгольм, Рига, Франкфурт и Варшава, которыми пользуются почти половина пассажиров.