Ср, 4.03.2020
Утверждения, будто отстроить Старую Нарву и воссоздать прежнюю атмосферу невозможно, просто не выдерживают критики. Лаури Вахтре
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Оказавшийся не у дел Иван Ракитич меняет "Барселону" на "Атлетико"

Оказавшийся не у дел Иван Ракитич меняет "Барселону" на "Атлетико"

Иван Ракитич

ФОТО: AFP / Scanpix

Руководство мадридского «Атлетико» предстоящим летом намерено приобрести полузащитника каталонской «Барселоны» Ивана Ракитича, передает Championat.com.

"Матрасники" уже согласовали с 31-летним хорватом условия контракта, сообщает Marca.

Нынешнее соглашение Ракитича с «Барселоной» рассчитано до 30 июня 2021 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 25 млн.

Ранее сообщалось, что в услугах Ивана заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и туринский «Ювентус». Сам игрок и его семья предпочитают остаться в Испании, поэтому «Атлетико» будет для него приоритетным вариантом.

В этой кампании Ракитич помог «Барселоне» в 30 матчах во всех турнирах. В активе хорвата 4 результативные передачи.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ