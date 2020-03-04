Finnair собирается отправить персонал в вынужденный отпуск

Переговоры начнутся на следующей неделе и, по оценкам, продлятся в течение двух недель. Компания предпримет подобные меры и в других странах.

В связи с коронавирусом авиаперевозчику прилось отменить большое количество рейсов. В частности, Finnair не будет в Китай до конца апреля, также будет меньше рейсов в Гонконг. В японский город Осака компания будет летать 10 раз в неделю вместо 12. Все рейсы в Сеул отменены с 9 марта до 16 апреля. Также отменены рейсы в Милан с 9 марта до 7 апреля.