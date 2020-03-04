Таллиннские ограничения на торговлю алкоголем касаются и казино

Если согласно первоначальному плану ограничения не должны были коснуться казино, то теперь и для азартных игр введено ночное ограничение на продажу, но оно на час меньше, чем для обычных баров. Розничная торговля алкогольными напитками для употребления на месте запрещена в ночь на понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу с двух до шести часов утра. В ночь на субботу и воскресенье торговля запрещена с трех до семи утра.

В казино и ночных клубах можно продавать алкоголь на час дольше, то есть в ночь перед рабочими днями нельзя продавать с трех до шести утра, а в ночь на субботу и воскресенье – с четырех до семи утра.

Мэрия занялась подготовкой ограничений еще в сентябре прошлого года. «Мы обратились к разным заинтересованным группам и организациям, чтобы получить от них предложения. Обсуждение оказалось настолько активным, что его пришлось продлить, хотя изначально хотели принять соответствующий законопроект еще в конце прошлого года. В ходе обсуждения мы обновили и дополнили изначальный план», - сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт.

Он добавил, что проблемы, связанные с ночной торговлей алкоголем в увеселительных учреждениях, пытались решить разными способами, в том числе, путем переговоров: «Мы пытались заниматься конкретными барами. Но, к сожалению, столкнулись с тем, что когда в отношении одного юридического лица появилось судебное решение, то на следующий день фирма была закрыта и по тому же адресу начала работать другая фирма с теми же собственниками».

«Мы столкнулись и с такой ситуацией, что в ходе переговоров предприятия принимали разные методы, в том числе, охранные проверки, привлечение охранных фирм и разные ограничения. А когда переговоры заканчивались, восстанавливался прежний порядок», - добавил глава города.