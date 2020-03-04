Ср, 4.03.2020
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РФС продлит контракт со Станиславом Черчесовым

Станислав Черчесов.

ФОТО: CARL RECINE / REUTERS

Сегодня на заседании попечительского совета РФС состоится одобрение продления контракта с главным тренером сборной России, Станиславом Черчесовым, передает Sports.ru.

Ожидается, что на нем будет одобрено решение о продлении контракта с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. 

При этом соглашение не будет повторять прежний договор по нюансам условий – как поставленным задачам, так и финансам, сообщает журналист Сергей Егоров.

Ранее стало известно, что РФС согласовал с Черчесовым продление контракта до 2022 года.

Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. На ЧМ-2018 национальная команда дошла до 1/4 финала. Также сборная вышла в финальную часть Евро-2020.

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