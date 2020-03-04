Генерал: коронавирус пока не мешает подготовке учений ВС США в Европе

"По состоянию на сегодняшний день вирус не оказал влияние на мероприятия, связанные с Defender Europe 2020", - сказал он в ходе телефонного брифинга.

Генерал добавил, что никто из военных и гражданских, задействованных в подготовке к учениям, не заразился коронавирусом. Часть военных США, которым предстоит участвовать в учениях, уже находятся в Европе.

"Мы непрерывно отслеживаем ситуацию с Covid-19", - сказал Ролинг.

Маневры под названием Defender Europe 2020 ("Защитник Европы 2020") пройдут с апреля по май 2020 года. В Европейском командовании США отметили, что они направлены на поддержку выполнения задач НАТО "по поддержанию боеготовности альянса и сдерживанию потенциальных врагов".

В учениях примут участие 18 стран. Они будут проходить на территории 10 европейских стран, в том числе Германии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии. Основная их часть будет проходить в Германии и Польше.

Участие в маневрах примут почти 40 тыс. военнослужащих США и других стран.

Для участия в учениях из США в Европу будут на время переброшены 20 тыс. бойцов. Отмечается, что это будет самой крупной за более чем 25 лет передислокацией американских военных в Европу для проведения учений. Снаряжение, необходимое военнослужащим США, начали доставлять в Европу уже в феврале 2020 года.

В маневрах также примут участие 9000 американских военных, уже размещенных в Европе, и около 8 тыс. европейских военнослужащих.