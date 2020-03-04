Генерал: коронавирус пока не мешает подготовке учений ВС США в Европе

Вспышка коронавируса Covid-19 в странах Европы пока не мешает подготовке к масштабным американским учениям Defender Europe 2020, заявил в среду заместитель командующего ВС США в Европе генерал Эндрю Ролинг.
"По состоянию на сегодняшний день вирус не оказал влияние на мероприятия, связанные с Defender Europe 2020", - сказал он в ходе телефонного брифинга.
Генерал добавил, что никто из военных и гражданских, задействованных в подготовке к учениям, не заразился коронавирусом. Часть военных США, которым предстоит участвовать в учениях, уже находятся в Европе.
"Мы непрерывно отслеживаем ситуацию с Covid-19", - сказал Ролинг.
Маневры под названием Defender Europe 2020 ("Защитник Европы 2020") пройдут с апреля по май 2020 года. В Европейском командовании США отметили, что они направлены на поддержку выполнения задач НАТО "по поддержанию боеготовности альянса и сдерживанию потенциальных врагов".
В учениях примут участие 18 стран. Они будут проходить на территории 10 европейских стран, в том числе Германии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии. Основная их часть будет проходить в Германии и Польше.
Участие в маневрах примут почти 40 тыс. военнослужащих США и других стран.
Для участия в учениях из США в Европу будут на время переброшены 20 тыс. бойцов. Отмечается, что это будет самой крупной за более чем 25 лет передислокацией американских военных в Европу для проведения учений. Снаряжение, необходимое военнослужащим США, начали доставлять в Европу уже в феврале 2020 года.
В маневрах также примут участие 9000 американских военных, уже размещенных в Европе, и около 8 тыс. европейских военнослужащих.
В Европейском командовании США отметили, что эти военные учения "подтверждают то, что приверженность США поддержке НАТО и защите Европы остается нерушимой".