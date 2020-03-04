Таллинн не будет запрещать массовых мероприятий

«На данный момент в Эстонии зафиксированы единичные случаи заражения коронавирусом, при этом зарегистрировано более тысячи случаев гриппа и более 15 000 случаев вирусных инфекций верхних дыхательных путей, - сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. – Каждый из нас может помочь в предотвращении распространения вируса. Для этого нужно чаще мыть руки, а в случае кашля, насморка или температуры оставаться дома. Однако кроме этого, важно обеспечить работу городских учреждений даже во время вспышек вирусной инфекции».

Руководитель отдела экстренной медицины департамента здравоохранения Мартин Кадай подготовил для кризисной комиссии Таллинна обзор принятых департаментом мер, готовности медучреждений и дальнейших планов. Поскольку сейчас риск распространения коронавируса в Эстонии довольно низкий, столичная кризисная комиссия не стала выступать с предложением запретить проведение крупных мероприятий.

Председатель правления Tallinna Linnatranspordi AS Денис Бородич рассказал на заседании комиссии о том, как дезинфицируется общественный транспорт и оповещаются пассажиры.

«Мы установили специальную технику на конечных остановках и поручни общественного транспорта очищаются несколько раз в день, - сообщил Денис Бородич. – Совместно с Департаментом здравоохранения разработали для пассажиров важные напоминания-руководства на тему здоровья».

Как пояснил Мартин Кадай, если сравнивать коронавирус с обычным гриппом, нельзя сказать, что речь идет о каком-то тяжелом заболевании. Но в группе риска, как и в случае обычного гриппа, прежде всего пожилые и люди с хроническими заболеваниями.

«Самый надежный способ снизить риск заражения – мыть руки, - сказал Мартин Кадай. – Маски рекомендовано носить лишь заболевшим людям, чтобы они не передавали вирус дальше. Здоровому человеку маску носить необязательно».

Однако для предупреждения распространения вирусной инфекции департамент здравоохранения рекомендует не только мыть руки. Кашлять и чихать лучше, прикрывая рот рукавом или же в бумажную салфетку. От человека с симптомами заболевания рекомендуется держать дистанцию минимум в метр. Не рекомендуется тереть глаза, нос или рот – стоит избегать лишнего контакта с этими участками. А если проявились симптомы простуды, следует остаться дома и лечиться: при необходимости принимать жаропонижающие препараты, а также капли и сиропы для лечения симптомов.