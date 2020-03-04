Протаранивший заслон на границе в Нарве российский бизнесмен хочет остаться жить в Эстонии

«Если бы у меня было право выбрать Россию или эвтаназию, я бы выбрал эвтаназию», — сказал Богданов после ареста.

В ночь на 1 марта 46-летний гендиректор и собственник хостинговой компании «Нетфокс» на автомобиле Mitsubishi Pajero с российскими номерами беспрепятственно проехал кордоны c российской стороны и стремительно вторгся в Эстонию. В Нарве он припарковал слегка побитый внедорожник и попросил местных таксистов вызвать полицию.

Богданова арестовали на три месяца за незаконное пересечение границы и оштрафовали на 506 евро. Он не возражал против съемок в зале суда и после оглашения прокомментировал таран: «Если кто-то решит повторить мой подвиг, то лучше не надо. Купите шенген и хотя бы эстонские ворота не ломайте, будет дешевле».

По словам знакомого Анатолия, владельца хостинговой компании Филиппа Кулина, Богданов еще десять лет назад говорил о желании вести свой бизнес в Эстонии, но дальше разговоров тогда дело не пошло. С заграничной IT-экспансией у бизнесмена не сложилось из-за тяжелой дорожной аварии: утром 17 февраля 2011 года на скользком Малоохтинском мосту столкнулись четыре автомобиля. Машину Богданова и его самого насквозь прошило рельсом заграждения. Его госпитализировали с массированной кровопотерей и без шанса на прежнюю жизнь. Бизнесмен потерял ноги и не получил от властей ни копейки извинений, но старался не унывать и заниматься любимым делом, пишет Фонтанка.