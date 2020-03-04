В Кохтла-Ярве на предприятии Novotrade Invest горел резервуар с растворителем

В среду рано утром в Кохтла-Ярве на территории одного из предприятий загорелась емкость с растворителем, для тушения которой Спасательный департамент направил усиленные команды.
В 4:18 в центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Кеэмия на территории Novotrade Invest AS горит десятитонный резервуар с растворителем.
Пожар был потушен к 5:37.
На место происшествия прибыли спасательные команды Кохтла-Ярве, Йыхви, Кивиыли, Ийзаку, Нарвы, Кунда, Силламяэ, Раквере, волонтеры из Пуртсе и Мяэтагузе, пенная установка из Нарвы и химическая установка из Силламяэ.
Причина пожара выясняются. Люди не пострадали.