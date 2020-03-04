Галерея ⟩ Из-за Брекзита компания по техобслуживанию самолетов перевела производство в Таллинн

«Сложная экономическая ситуация в Великобритании и затянувшийся процесс Брекзита стали главными причинами, которые препятствовали дальнейшему развитию приобретенной в 2016 году компании по производству запасных частей для самолетов MAC Aero Interiors. Это привело нас к трудному решению закрыть производство в Англии и перенести его в Эстонию, в Таллинн», - сказал генеральный директор Magnetic MRO Ристо Мяэотс.

По его словам, это очень важный шаг как для компании, так и для всей эстонской экономики, поскольку он позволяет продолжить инвестирование в развитие инфраструктуры и привлечение местных субподрядчиков.

По словам Мяэотса, они заинтересованы в том, чтобы в дополнение к аутсорсингу авиакомпаний больше сосредоточиться на сотрудничестве с производителями самолетов. «Мы во многом являемся первопроходцами и мы амбициозны, мы верим, что однажды начнем производить в Эстонии, к примеру, более сложные компоненты для производителей самолетов», - сказал он.

MAC Aero Interiors имеет более чем 50-летний опыт проектирования и производства внутренних и наружных внутренних и коммерческих конструкций самолетов. Компания сотрудничает в том числе с British Airways, Etihad, Qatar и Virgin.

«Подразделение Magnetic MRO по производству интерьеров успешно работает на протяжении многих лет и оказывает услуги по техническому обслуживанию салонов самолетов. Перенос производства MAC Aero Interiors в Эстонию, а также разработка и производство салонных решений под единым брендом станет важным стратегическим решением для Magnetic MRO», - сказал Марко Мяннисте, глава MAC Aero Interiors.