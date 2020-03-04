Проблема возможного закрытия аптек с 1 апреля не решена в десятках населенных пунктах

"Проблемные районы у нас по-прежнему остаются, и в смысле работы они самые приоритетные. Мы связались с местными самоуправлениями в этих районах и продолжим общаться с ними и в дальнейшем, чтобы знать, какие планы у местных аптек менее чем за месяц [до вступления в силу аптечной реформы]", - сообщила ERR представитель Лекарственного департамента Кристи Сарап.

Список районов, в которых решение до сих не найдено, включает Хаабнеэме, Козе, Куусалу, Лауласмаа, Локса, Мурасте, Палдиски и Саку в Харьюском уезде; Эммасте, Кяйна и Кярдла на Хийумаа; кохтла-ярвеский район Ору в Ида-Вирумаа; Авинурме в Йыгевамаа; Вяэтса в Ярвамаа; Кулламаа и Ристи в Ляэнемаа; Азери, Хальяла и Кадрина в Ляэне-Вирумаа; Лихула, Пайкузе, Сурью и Уула в Пярнумаа; Рынгу в Тартумаа; Отепя, Сангасте, Тырва и город Валга в Валгамаа; Ямеяла, Кыпу, Мустла и Выхма в Вильяндимаа.