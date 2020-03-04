Джо Байден. ФОТО: Jose Luis Magana/AP

Бывший вице-президент США Джо Байден, еще на прошлой неделе считавшийся аутсайдером предвыборной кампании демократов, по итогам так называемого "Супервторника" неожиданно стал лидером избирательной гонки оппонентов Дональда Трампа.

Менее чем за сутки до подведения итогов главного события предвыборной президентской гонки в США сам Джо Байден, похоже, ничуть не сомневался в своей предстоящей победе.

Утром во вторник он появился на митинге своих сторонников в Лос-Анджелесе, держа в левой руке стаканчик с мороженым.

"Я выбрался из могилы, - заявил бывший вице-президент с довольной усмешкой. - Вы меня рано похоронили, я еще не умер".

Уже к полуночи вторника, когда были подведены первые итоги предварительных выборов в 14 штатах США и на заморской территории Американское Самоа, выяснилось, что Джо Байден ничуть не преувеличивал: по итогам голосования он одержал уверенную победу в девяти штатах, выиграв в Алабаме, Арканзасе, Массачуссетсе, Миннесоте, Северной Каролине, Оклахоме, Теннеси, Вирджинии и Техасе.

Еще в одном штате - Мэн - он также опережал своего главного конкурента - Берни Сандерса, который сумел добиться перевеса лишь в Колорадо, Юте и своем "домашнем" штате Вермонт. По данным социологов, впрочем, независимому сенатору может достаться самый главный "приз" "Супервторника" - победа в Калифорнии.

Что такое "Супервторник"?

По традиции, в последние 50 лет именно этот день считается главным в президентской кампании в США.

До "Супервторника" национальные комитеты ведущих политических партий решают, в каких именно штатах пройдут первые в политическом сезоне кокусы и праймериз. В этом году выбор пал на Айову, Нью-Гэмпшир, Неваду и Южную Каролину. Но в ходе "праймериз", голосуя за выбранных ими кандидатов, избиратели на самом деле лишь определяют число делегатов Национального съезда партии, которые выступят сторонниками того или иного претендента.

В ходе предварительных выборов в этих четырех штатах разыгрывались голоса лишь 155 делегатов, но для того, чтобы заручиться номинацией Демократической партии на президентских выборах нужно собрать 1 991 голос делегатов. В ходе "Супервторника" разыгрывается 1 357 из них.

В этот день голосования прошли в 14 штатах США и в Американском Самоа. На избирательные участки пришли также сторонники Демократической партии, живущие за пределами Соединенных Штатов.

Всего на номинацию Демпартии сейчас претендуют пять кандидатов. Накануне "Супервторника" двое претендентов - экс-мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич и сенатор Эми Клобушар - отказались от участия в гонке.

В гонке остаются только двое?

Самые первые результаты голосования в ходе "Супервторника" не оставили никаких надежд как минимум трем участникам президентской гонки.

Член Конгресса Тулси Габбард также оказалась в числе аутсайдеров, получив по результатам голосования лишь одного делегата, представляющего Американское Самоа. Сенатор Элизабет Уоррен, обещавшая, что она "не покинет гонку, невзирая на любые сложности", проиграла бывшему вице-президенту Джо Байдену голосование в родном для нее штате Массачуссетс.

Бывший мэр Нью-Йорка, мультимиллиардер Майкл Блумберг, потративший на предвыборную рекламу более 500 миллионов долларов из собственных средств и впервые в ходе этой кампании принявший участие в праймериз, сумел одержать только одну победу, выиграв праймериз в Американском Самоа. В Вирджинии его поддержали лишь 10% избирателей, а в остальных штатах результат оказался еще более скромным.

Тем не менее уже вечером во вторник Блумберг поспешил опровергнуть слухи о том, что он покидает гонку демократов. По его словам, он по-прежнему намерен составить конкуренцию Дональду Трампу в борьбе за пост президента США.

"Мои коллеги-кандидаты потратили целый год, сосредоточив свое внимание на голосовании в четырех штатах, - сказал он, выступая перед своими сторонниками в штате Флорида. - Но я участвовал в кампании против Дональда Трампа там, где решится судьба выборов - в Висконсине, Мичигане, Питтсбурге, Огайо, Северной Каролине и Флориде".

Представители избирательного штаба Блумберга, впрочем, уже дали понять в интервью нескольким американским телеканалам, что бывший мэр действительно может покинуть гонку, но готов оказать финансовую поддержку на выборах претендентам от Демократической партии.

На кого поставят демократы?

Еще в начале 2020 года Джо Байден считался признанным фаворитом президентской гонки, возглавляя все без исключения опросы общественного мнения. Но расклад сил в гонке демократов изменился уже после самых первых праймериз - голосования в штатах Айова, Нью-Гэмпшир и Невада выиграл называющий себя социалистом Берни Сандерс. Серьезную конкуренцию ему неожиданно составил экс-мэр городка Саут-Бэнд в штате Индиана Пит Буттиджич, открытый гей, ветеран боевых действий и полиглот, знающий семь языков.

Успех независимого сенатора, пользующегося поддержкой молодежи и популярного у представителей испаноязычной общины в США, судя по всему, не на шутку обеспокоил истеблишмент Демократической партии.

Несмотря на все усилия политтехнологов, бывший вице-президент Джо Байден, во время встреч с избирателями постоянно напоминающий о том, что он готов продолжить политику, которую проводил Барак Обама, демонстрировал не самые обнадеживающие результаты - в Айове он занял четвертое место, в Нью-Гэмпшире - пятое, и, с немалым трудом, второе в Неваде.

Первой убедительной победой для Джо Байдена стало только голосование 29 февраля в штате Южная Каролина. В ходе первых праймериз на Юге США экс-вице-президент собрал подавляющее большинство голосов представителей афроамериканской общины. Поддержали его и умеренные демократы, обеспокоенные слишком радикальными, на их взгляд, предложениями Сандерса, настаивающего на бесплатной медицине и финансируемом государством образовании для всех американцев.

Именно эти праймериз стали поворотным моментом для гонки демократов. После первой же победы Байдена в поддержку экс-вице-президента выступили почти все признанные лидеры демократов. О том, что именно он должен стать номинантом на президентский пост от Демократической партии, в последние дни заявили несколько десятков членов Конгресса, губернаторы и мэры нескольких городов. Бывшие претенденты на пост президента США, покинувшие гонку, включая Пита Буттиджича и Эми Клобушар, приняли участие в предвыборных митингах с участием Байдена.

По сообщению New York Times, бывший президент Билл Клинтон провел серию переговоров со "старыми друзьями", выразив опасения в том, что, став кандидатом на президентских выборах, Сандерс может быть разгромлен Трампом - и это станет "поражением для партии".

Выигрывает старейший?

Известие о своей убедительной победе в ходе "Супервторника" Джо Байден назвал "революцией", о которой так долго говорил его главный оппонент - Берни Сандерс и его сторонники.

"Люди разговаривают о революции? - спросил он у участников митинга в Лос-Анджелесе. - Именно мы ее начали!"

Как отметили комментаторы в США, по итогам главного дня голосования в гонке демократов останутся только 77-летний Джо Байден и 78-летний Берни Сандерс.