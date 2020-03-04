Фото и видео ⟩ В Таллиннском порту тестируют термокамеру для распознавания больных коронавирусом

Термокамера установлена в непосредственной близости от прибывающих пассажиров и сканирует температуру тела всех проходящих пассажиров одновременно; у камеры есть дисплеи, которые показывают данные дежурному сотруднику.

Также поблизости находится медицинский центр Красного Креста, куда могут обращаться люди, температура тела которых превышает 38 градусов. Человек также может отказаться от медосмотра.

В консультационной зоне находятся специалисты, которые информаируют пассажиров о том, как вести себя в сложившейся ситуации, раздают потенциальным заразившимся маски для лица, при необходимости заново измеряют температуру тела и проверяют наличие у человека респираторных нарушений. Если состояние больгого - видимо критическое, его отправляют к медикам скорой помощи.