В Ласнамяэ отметят Международный женский день концертом

В пятницу, 6 марта, в 19.00 на большой сцене культурного центра «Линдакиви» с праздничной концертной программой под названием «О любви…» выступит музыкант и актер Тимур Иликаев со своей группой «Партизаны». «Музыканты исполнят лирические песни о любви на шести языках - русском, эстонском, английском, французском, испанском и итальянском», - сказала заместитель старейшины Ласнамяэ Елена Калбина. «А в субботу, 7 марта управа Ласнамяэ приглашает сениоров на вечер танцев», - сказала Калбина. Субботняя дискотека в стиле ретро начнется в 18:00 в танцевальном зале на первом этаже культурного центра «Линдакиви». В этот весенний вечер на танцполе прозвучат зажигательные хиты из 70-80-х годов. Вход на мероприятия свободный.

В день праздника, 8 марта в 15.00 на большой сцене культурного центра выступит эстонская певица Сиири Кянд с концертной программой «Какого цвета любовь!». Билеты можно приобрести на месте за час до начала концерта, стоимость билета – 5 евро.

Кроме того, различные тематические мероприятия в честь праздника пройдут и в молодежном центре Ласнамяэ. Сегодня в 16.30 и в пятницу, 6 марта в 16.00 работники молодежного центра проведут для ребят мастер-классы по созданию коллажа к празднику 8 марта. Участие в мастер-классах бесплатное.