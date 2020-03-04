Вспышка коронавируса: в Италии хотят закрыть школы, миру угрожает дефицит парацетамола

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Иран: танцы и порка

Телеканал "Аль-Арабия" сообщает, что министр промышленности Ирана Реза Рахмани заразился коронавирусом. Ранее заболели еще несколько иранских высокопоставленных политиков - вице-президент, замминистра здравоохранения и несколько парламентариев.

Иран - один из трех мировых очагов распространения заболевания после Китая и Южной Кореи и вторая страна после Китая по уровню смертности от коронавируса.

В среду власти страны сообщили еще о 15 смертельных случаях и 586 случаях заражения за последние сутки. Теперь число умерших в Иране составляет 92 человека.

522 человека из заболевших ранее полностью излечились, заявил представитель министерства здравоохранения Ирана.

воим иранцам грозит публичная порка и тюремное заключение после того, как в сети появилось видео, на которых видно, как они лижут решетки внутри религиозных святынь в Куме и Машхаде вопреки распоряжению властей соблюдать повышенные меры гигиены в публичных местах.

Человек в Куме сделал это со словами "я не боюсь коронавируса". По его словам, он хотел продемонстрировать, что Аллах не допустит заражения в местах поклонения.

В Машхаде мужчина говорит, что лизнул решетку, чтобы вся инфекция досталась ему, и другие паломники могли без страха молиться и выполнять ритуалы.

По словам члена парламента Хасана Новрузи, нарушителям грозит наказание от двух месяцев до двух лет тюрьмы и до 74 ударов плетьми.

Между тем, иранские врачи и медсестры запустили в режиме онлайн танцевальный марафон, призывая коллег по всей стране последовать их примеру. По их словам, они танцуют в отделениях, где лежат пациенты с коронавирусом, чтобы поддержать их дух и создать хорошее настроение, которое просто необходимо для выздоровления.

Появившиеся в сети видеоролики танцующих медиков набрали сотни тысяч лайков и положительных комментариев. Однако пока не ясно, как отреагируют на инициативу власти страны, так по иранским религиозным законам, танцы в общественных местах запрещены.

Олимпийский огонь не погаснет?

Оргкомитет летних Олимпийских игр-2020 в Токио заявил в среду о введении дополнительных мер по охране здоровья спортсменов и зрителей во время эстафеты олимпийского огня.

В частности, будет ограничено число зрителей, которых допустят в места основных этапов эстафеты, где бегуны передают друг другу факел.

Будет также обеспечено всестороннее наблюдение за состоянием здоровья самих факелоносцев.

Каждая префектура, по территории которой будет пронесен олимпийский огонь, запланировала торжественные мероприятия, однако их график и масштаб теперь будут пересмотрены.

Беларусь

Пресс-служба минздрава Беларуси сообщает о шести подтвержденных случаях заболевания коронавирусом в стране. Четверо заболевших находятся в Минске, двое - в Витебской области. Всего под наблюдением медиков находятся около 300 человек.

Сообщается также, что за время работы программы по тестированию на коронавирус белорусские врачи провели более пяти тысяч анализов.

Южная Америка

О первых случая коронавируса сообщают Аргентина и Чили.

43-летний аргентинец был обследован после возвращения из Италии, он находится в карантине в одной из больниц Буэнос-Айреса.

33-летний чилиец заразился в юго-восточной Азии, где провел целый месяц. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

Франция: массовая кража масок

Французское правительство вводит жесткие меры контроля за продажей и распределением медицинских масок и дезинфицирующего геля для рук.

Накануне две больницы в стране сообщили о недостаче 10 тысяч масок. По мнению властей, маски были украдены.

Пропали также около 1200 бутылок дезинфицирующего геля.