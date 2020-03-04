Ратас: у Эстонии нет территориальных претензий к России

Премьер-министра спросили, есть ли у него соглашение с президентом Керсти Кальюлайд о том, чтобы президент заявила об отсутствии территориальных претензий Эстонии к России, потому что сам премьер-министр боится делать это, так как якобы не хочет ссориться с Хелиром-Вальдором Сеэдером и Хенном Пыллуаасом.

«У Эстонии нет никаких территориальных требований к России. Утверждение, что они у нас есть, не является точкой зрений правительства. Я только что встретился с послами, и договор о границе также обсуждался. Я сказал, что Эстонии нужен пограничный договор больше, чем контрольная линия. Я обсуждал этот вопрос с тремя партнерами по коалиции », - сказал Ратас, добавив, что партнеры по коалиции сегодня имеют разные взгляды на эстонско-российское соглашение о границе, но он считает, что соглашение о границе необходимо, причем в границах, согласованных в 2014 году.

