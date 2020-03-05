Лео Куннас: в Европе идет партизанская война

В студии Rus.Postimees побывал депутат Рийгикогу от партии EKRE, член парламентской комиссии по гособороне, подполковник в отставке Лео Куннас.

Фрагменты беседы:

— Насколько горячим вам видится противостояние сторонников Асада с Турцией?

— Восток — дело тонкое. Кстати, с Турцией связан античный город Гордион и знаменитый гордиев узел, который разрубил Александр Македонский. Нынешнюю ситуацию в Сирии я бы сравним именно с гордиевым узлом. Но… разрубить его невозможно!

— Чего добивается Эрдоган от ЕС? Предпринимает попытку втянуть страны ЕС в военный конфликт?

— Это выглядит именно так. Эрдоган оказался в невыгодном положении, когда его союзники — арабская оппозиция в провинции Идлиб — оказались на грани провала. Турция была вынуждена напрямую ввести войска, чтобы попытаться остановить Асада. И если до сих пор там все воевали не своими руками, то теперь Турция оказалась в другом положении. Но у нее не было иного выхода. Если бы не турки, арабская оппозиция в Идлибе уже бы проиграла. Остальная Сирия — под контролем Асада.

— Кто помогает Турции в этом конфликте? Есть ли у нее в Идлибе союзники?

— Турция — в сложном положении.

Отношения Турции и России — как американские горки. То взлеты, то падения. Достаточно вспомнить сбитые в 2015 и 2018 году самолеты.

Потом была сделка века в области ПВО, в отношении ракетных систем дальнего действия С-400. У Турции и России только одна цель в Идлибе — защита национальных интересов их руководителями: Путиным Владимиром Владимировичем и Эрдоганом. Здесь имеет значение только их видение этой ситуации. Они думают о выгоде для своей страны и с другими не считаются.

— Эрдоган грозит открыть границы для беженцев. Есть ли у Европы рычаги воздействия? Как предотвратить новый миграционный кризис?

— Единственный способ — закрыть границу. И здесь одной погранохраны будет недостаточно. Греция уже подняла свои войска и бросила на границу. Требуется помощь всего Евросоюза. Вклад Эстонии — 28 пограничников и два катера. Если бы все страны внесли пропорциональный вклад, возможно, кризис удалось бы остановить.

— Но на границу прибывают тысячи беженцев в сутки…

— Так оно и есть. Но первых уже остановили. Так что молва о том, что граница на замке, уже пошла. Кризис 2015 года был спровоцирован тем, что границы были открыты.

Надеюсь, что ЕС чему-то научился на своем горьком опыте и больше не повторит прежних ошибок с беженцами.

— Готов ли ЕС к новому миграционному кризису?