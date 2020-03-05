Чт, 5.03.2020
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Студия Postimees: Эрдоган и Путин – что делать Евросоюзу?
10:30

Сирийский кризис требует решения от всех игроков на международной арене. Евросоюз оказался заложником в этом конфликте. Что делать?

В студию Rus.Postimees приглашен депутат Рийгикогу от партии EKRE, член парламентской комиссии по гособороне, отставной военный Лео Куннас. Интервью можно будет увидеть в прямом эфире в 10:30.

  • Эрдоган грозит открыть границы для беженцев. Есть ли у Европы рычаги воздействия?
  • Готов ли ЕС к новому миграционному кризису?
  • С кем Европе нужно договариваться: с Эрдоганом, Асадом или Путиным?
  • Сумеют ли переговоры в Москве погасить этот конфликт?

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