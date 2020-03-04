Банк Эстонии продолжит выделять до четверти своей прибыли государству

Об этом BNS сообщила пресс-служба банка, отметив, что в своем решении совет банка исходил из того, что относительный уровень капитала Банка Эстонии должен вырасти до среднего уровня центробанков еврозоны, поскольку при принятии совместных финансово-политических решений евросистему рассматривают как соотношение рисков и капитала в целом.

По состоянию на конец 2019 года это означало необходимость повысить уровень капитала с 590 млн евро до 1,8 млрд евро.

Расширенный собственный капитал Банка Эстонии по отношению к финансово-политическим венчурным активам является одним из самых низких среди центробанков еврозоны. С 1992 года Банк Эстонии выделил из своей прибыли в госбюджет в общей сложности 153,3 млн евро.