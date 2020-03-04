Галерея ⟩ Сеть Alexela открыла еще один пункт экспресс-зарядки для электромобилей

"Для достижения целей климатической нейтральности нужно переходить на более чистые виды топлива, и Alexela в этом вопросе взяла на себя роль пионера в сфере более чистых видов топлива. Начиная с 2012 года мы занимаемся продвижением и развитием инфраструктуры заправок газовых видов топлива, начиная с прошлого года все больше сил вкладываем и в развитие инфраструктуры электрозаправок", — заявил сегодня председатель правления AS Alexela Айво Адамсон.

"Открытие электрозаправки Alexela на перекрестке Пайа — яркий пример того, что в Эстонии отсутствуют рыночные препятствия для развития инфраструктуры заправок для электомобилей, рынок готов для развития данной инфраструктуры на коммерческих началах", — отметил он.