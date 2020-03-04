Галерея ⟩ Сеть Alexela открыла еще один пункт экспресс-зарядки для электромобилей

Сегодня на своей самой крупной заправке у шоссе Таллинн-Тарту на пересечении Пайа фирма Alexela открыла пункт экспресс-зарядки для электомобилей. Одна из них, первая в Эстонии ультрабыстрая зарядка для электромобилей мощностью 160 кВт, вторая зарядка обладает мощностью 50 кВт, сообщила компания в пресс-релизе.
"Для достижения целей климатической нейтральности нужно переходить на более чистые виды топлива, и Alexela в этом вопросе взяла на себя роль пионера в сфере более чистых видов топлива. Начиная с 2012 года мы занимаемся продвижением и развитием инфраструктуры заправок газовых видов топлива, начиная с прошлого года все больше сил вкладываем и в развитие инфраструктуры электрозаправок", — заявил сегодня председатель правления AS Alexela Айво Адамсон.
"Открытие электрозаправки Alexela на перекрестке Пайа — яркий пример того, что в Эстонии отсутствуют рыночные препятствия для развития инфраструктуры заправок для электомобилей, рынок готов для развития данной инфраструктуры на коммерческих началах", — отметил он.
Alexela — первое предприятие в Эстонии, занимающееся продажей топлива и торговлей на заправках, установило пункты зарядки электромобилей на коммерческих началах на двух своих заправках — в ноябре прошлого года Alexela первой среди сетей заправок установила экспресс-зарядку для электромобилей на своей заправке в Таллинне, Петербургское ш. 77, а начиная с сегодняшнего дня на перекрестке Пайа установлены еще два пункта зарядки.