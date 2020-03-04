Ср, 4.03.2020
Турция не будет закрывать границу для беженцев, пытающихся въехать в Европу, это решенное дело. Реджеп Тайип Эрдоган

Помогают ли маски от вируса? Ответ ученых

Коронавирус. Иллюстративное фото.

ФОТО: Shutterstock

Вердикт экспертов по поводу ношения маски в целях защиты от вируса для многих прозвучит неожиданно. По словам специалистов, маски абсолютно бесполезны в борьбе с вирусными инфекциями, передает MedikForum.

Сегодня многие носят маски в общественных местах, опасаясь заразиться. Ученые утверждают, что это напрасные меры. Медицинская маска способна предохранить лишь от крупных капель, которые выделяет в воздух зараженный человек во время дыхания. Крупные капли оседают,   в то время как мелкие остаются в воздухе. Висеть там они могут часами, как раз на уровне лица человека. Исходя из этого, понятно, что вирусные инфекции нам способны передаваться даже через маску, и ее ношение в целях профилактики, в сущности, бесполезно.

Ученые заключают, что при массовых эпидемиях смысла носить маску для защиты от вирусов нет.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ