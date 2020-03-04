Майкл Блумберг выходит из президентской гонки

При этом демократ призвал своих сторонников отдать голоса за Джо Байдена. По словам политика, это решение было вызвано желанием сплотить Демократическую партию вокруг кандидата, имеющего наибольшие шансы победить нынешнего президента США Дональда Трампа.

"Три месяца назад я вступил в президентскую гонку, чтобы нанести поражение Дональду Трампу. Сегодня я выхожу из нее по этой же причине", - заявил Блумберг. "Победа над Трампом начинается с объединения вокруг кандидата с самыми высокими шансами", - добавил он.