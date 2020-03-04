Майкл Блумберг выходит из президентской гонки

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг отказался от дальнейшего участия в борьбе за право представлять Демократическую партию на выборах президента США в ноябре 2020 года. Об этом сообщил сам Блумберг на своей странице в Twitter, передает Deutsche Welle.
При этом демократ призвал своих сторонников отдать голоса за Джо Байдена. По словам политика, это решение было вызвано желанием сплотить Демократическую партию вокруг кандидата, имеющего наибольшие шансы победить нынешнего президента США Дональда Трампа.
"Три месяца назад я вступил в президентскую гонку, чтобы нанести поражение Дональду Трампу. Сегодня я выхожу из нее по этой же причине", - заявил Блумберг. "Победа над Трампом начинается с объединения вокруг кандидата с самыми высокими шансами", - добавил он.
На праймериз Республиканской партии, прошедших в "супервторник", 3 марта, в штатах Теннесси, Массачусетс, Оклахома, Алабама, Северная Каролина, Вермонт и Мэн, у Трампа не оказалось ни одного серьезного соперника.