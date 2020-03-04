Тартуский университет опроверг слух о коронавирусе в учебных зданиях

Эта информация не соответствует действительности, сообщила исполняющая обязанности пресс-секретаря Тартуского университета Вийвика Эльянд-Кярп. «Насколько нам известно, среди сотрудников Тартуского университета заболевших нет», - сказала она.

В учебное здание Тартуского университета на улице Лосси в понедельник действительно приезжала скорая помощь в защитной форме, однако, по данным Tartu Postimees, причиной приезда скорой была проблема со здоровьем одного из сотрудников заведения, которая не связана с коронавирусом.