Тартуский университет опроверг слух о коронавирусе в учебных зданиях

Сегодня во второй половине дня стала распространяться ложная информация, из которой следовало, что зараженный коронавирусом был в учебном здании Тартуского университета на улице Лосси, которое сегодня было продезинфицировано, или, что заболевший - преподаватель Тартуского университета. Университет опроверг эту информацию, пишет Tartu Postimees.
Эта информация не соответствует действительности, сообщила исполняющая обязанности пресс-секретаря Тартуского университета Вийвика Эльянд-Кярп. «Насколько нам известно, среди сотрудников Тартуского университета заболевших нет», - сказала она.
В учебное здание Тартуского университета на улице Лосси в понедельник действительно приезжала скорая помощь в защитной форме, однако, по данным Tartu Postimees, причиной приезда скорой была проблема со здоровьем одного из сотрудников заведения, которая не связана с коронавирусом.
В зданиях по адресу Лосси, 36 и Лосси, 3 работа идет в обычном темпе. По словам Кярп, ни одно из учебных зданий не продезинфицировано и не закрыто. Однако университет позволил установить в туалетах здания необходимые средства для дезинфекции рук. Также коммуникационный отдел передаст сотрудникам требования Департамента здоровья, которые помогут избежать заражения коронавирусом.